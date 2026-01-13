CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altında dev sıçrama: Artış sürecek mi? 13 Ocak Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

Altında dev sıçrama: Artış sürecek mi? 13 Ocak Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

Kısa süreli duraklama döneminin ardından rotasını yeniden sert şekilde yukarı çeviren altın, yatırımcısına son dönemin en yüksek günlük kazançlarından birini sundu. Önceki kapanış rakamlarına oranla dün, yüzde 2,1 gibi dikkat çekici bir artış kaydeden altının kilogram fiyatı, 6 milyon 425 bin liraya ulaşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Küresel jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının hamlelerinin tetiklediği bu tırmanış, altının iç piyasadaki 'güvenli liman' imajını pekiştirirken; Kapalı Çarşı’da işlem hacminin rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte gözler, 6,5 milyon lira sınırına çevrildi. İşte 13 Ocak 2026 Salı canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altında dev sıçrama: Artış sürecek mi? 13 Ocak Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 OCAK 2026 | Ekonomi dünyasının gözü kulağı, rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın verilerine çevrildi. Haftanın ilk işlem günlerinden itibaren yukarı yönlü bir hazırlık içerisinde olan altın piyasası, pazartesi gün sonunda kaydedilen yüzde 2,1'lik primle beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Altının kilogram fiyatının 6 milyon 425 bin liraya fırlaması, sadece büyük yatırımcıları değil, birikimini korumaya çalışan küçük yatırımcıyı da heyecanlandırdı. Önceki kapanış seviyelerini hızla geride bırakan bu hamle, piyasa analistleri tarafından 'yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı' olarak nitelendirilirken; bu denli sert bir fiyat hareketinin ardından piyasaların yeni bir denge noktası arayışına girebileceği ihtimali de gündeme geldi. Peki bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 13 Ocak Salı canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.374,23 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.375,03 TL

Canlı altın fiyatları 13 Ocak 2026

13 OCAK SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,13 (Alış) - 43,17 (Satış)

◼EURO: 50,33 (Alış) - 50,38 (Satış)

◼STERLİN: 58,14 (Alış) - 58,17 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 618 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününü 4 bin 618 dolarla kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 milyon 425 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,10, bileşik getirisi yüzde 37,01 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3469 ve dolar/yen paritesi 157,976 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.374,23₺

Gram Altın Satış: 6.375,03₺

Çeyrek Altın Alış: 10.433,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.526,00₺

Yarım Altın Alış: 20.862,00₺

Yarım Altın Satış: 21.048,00₺

Tam Altın Alış: 41.074,48₺

Tam Altın Satış: 41.882,57₺

Ata Altın Alış: 42.358,05₺

Ata Altın Satış: 43.424,26₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.838,05₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.881,12₺

Gümüş Alış: 118,54₺

Gümüş Satış: 118,66₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Ocak Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan orta saha bombası!
F.Bahçe'de rota Artem Dovbyk!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
Cimbom'a 20'lik 10 numara!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:47
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 00:35
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 00:35
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 00:35
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 00:35
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 00:35
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 00:35