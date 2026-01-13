Altında dev sıçrama: Artış sürecek mi? 13 Ocak Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 OCAK 2026 | Ekonomi dünyasının gözü kulağı, rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın verilerine çevrildi. Haftanın ilk işlem günlerinden itibaren yukarı yönlü bir hazırlık içerisinde olan altın piyasası, pazartesi gün sonunda kaydedilen yüzde 2,1'lik primle beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Altının kilogram fiyatının 6 milyon 425 bin liraya fırlaması, sadece büyük yatırımcıları değil, birikimini korumaya çalışan küçük yatırımcıyı da heyecanlandırdı. Önceki kapanış seviyelerini hızla geride bırakan bu hamle, piyasa analistleri tarafından 'yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı' olarak nitelendirilirken; bu denli sert bir fiyat hareketinin ardından piyasaların yeni bir denge noktası arayışına girebileceği ihtimali de gündeme geldi. Peki bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 13 Ocak Salı canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.374,23 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.375,03 TL

13 OCAK SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,13 (Alış) - 43,17 (Satış)

◼EURO: 50,33 (Alış) - 50,38 (Satış)

◼STERLİN: 58,14 (Alış) - 58,17 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 618 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününü 4 bin 618 dolarla kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 milyon 425 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,10, bileşik getirisi yüzde 37,01 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3469 ve dolar/yen paritesi 157,976 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.374,23₺

▶Gram Altın Satış: 6.375,03₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.433,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.526,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.862,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.048,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.074,48₺

▶Tam Altın Satış: 41.882,57₺

▶Ata Altın Alış: 42.358,05₺

▶Ata Altın Satış: 43.424,26₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.838,05₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.881,12₺

▶Gümüş Alış: 118,54₺

▶Gümüş Satış: 118,66₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Ocak Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.