Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Yeni haftaya girilirken "Ankara hava durumu 5 Ocak", "Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara 5 günlük hava durumu tahmini" gibi aramalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, 5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı öne çıkarken, gün içerisinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte yaşayan vatandaşların günlük planlarını yaparken Ankara saatlik, günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre 3 Ocak Cumartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklık kademeli olarak artarken, akşam saatlerinden sonra yeniden düşüş gösterecek.

09.00 – 12.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C, hissedilen 0°C.

Nem oranı %53, rüzgar ortalama 2 km/sa, maksimum 11 km/sa.

12.00 – 15.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %54, rüzgar ortalama 4 km/sa, maksimum 13 km/sa.

15.00 – 18.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %64, rüzgar ortalama 6 km/sa, maksimum 16 km/sa.

18.00 – 21.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %72, rüzgar ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa.

21.00 – 24.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %78, rüzgar ortalama 7 km/sa, maksimum 19 km/sa.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

03 Ocak Cumartesi

Çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: -10°C

En yüksek sıcaklık: 4°C

Nem: %52 – %76

Rüzgar hızı: 6 km/sa

04 Ocak Pazar

Sisli ve puslu hava etkili olacak.

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 7°C

Nem: %70 – %87

Rüzgar hızı: 7 km/sa

05 Ocak Pazartesi

Sisli hava devam ediyor.

En düşük sıcaklık: -1°C

En yüksek sıcaklık: 9°C

Nem: %62 – %91

Rüzgar hızı: 4 km/sa

06 Ocak Salı

Sisli ve puslu hava etkili.

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 9°C

Nem: %57 – %88

Rüzgar hızı: 4 km/sa

07 Ocak Çarşamba

Sisli hava sürüyor.

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 11°C

Nem: %39 – %85

Rüzgar hızı: 5 km/sa