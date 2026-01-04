CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Ankara hava durumu 5 Ocak Pazartesi günü için merak ediliyor. Yeni haftaya başlarken başkentte hava nasıl olacak sorusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı verilere göre Ankara’da Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 07:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Yeni haftaya girilirken "Ankara hava durumu 5 Ocak", "Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara 5 günlük hava durumu tahmini" gibi aramalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, 5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı öne çıkarken, gün içerisinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte yaşayan vatandaşların günlük planlarını yaparken Ankara saatlik, günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre 3 Ocak Cumartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklık kademeli olarak artarken, akşam saatlerinden sonra yeniden düşüş gösterecek.

09.00 – 12.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C, hissedilen 0°C.

Nem oranı %53, rüzgar ortalama 2 km/sa, maksimum 11 km/sa.

12.00 – 15.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %54, rüzgar ortalama 4 km/sa, maksimum 13 km/sa.

15.00 – 18.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %64, rüzgar ortalama 6 km/sa, maksimum 16 km/sa.

18.00 – 21.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %72, rüzgar ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa.

21.00 – 24.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %78, rüzgar ortalama 7 km/sa, maksimum 19 km/sa.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

03 Ocak Cumartesi

Çok bulutlu.

  • En düşük sıcaklık: -10°C
  • En yüksek sıcaklık: 4°C
  • Nem: %52 – %76
  • Rüzgar hızı: 6 km/sa

04 Ocak Pazar

Sisli ve puslu hava etkili olacak.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 7°C
  • Nem: %70 – %87
  • Rüzgar hızı: 7 km/sa

05 Ocak Pazartesi

Sisli hava devam ediyor.

  • En düşük sıcaklık: -1°C
  • En yüksek sıcaklık: 9°C
  • Nem: %62 – %91
  • Rüzgar hızı: 4 km/sa

06 Ocak Salı

Sisli ve puslu hava etkili.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 9°C
  • Nem: %57 – %88
  • Rüzgar hızı: 4 km/sa

07 Ocak Çarşamba

Sisli hava sürüyor.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 11°C
  • Nem: %39 – %85
  • Rüzgar hızı: 5 km/sa

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin transferinde G.Saray detayı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Trump'tan peş peşe açıklamalar | Askeri üste terlik ve kelepçeyle poz verdi
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14