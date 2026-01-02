Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Survivor kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Dilan Çıtak, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın başlamasıyla birlikte “Dilan Çıtak kimdir?”, kaç yaşında, annesi kim ve evli mi soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:10
Dilan Çıtak kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor yarışmasının izleyicileri Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? sorularının cevabını araştırıyor. Dilan Çıtak, 2026 Survivor yarışmacıları arasında yer almasının ardından gündeme geldi. Yarışmanın takipçileri, Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, annesi kim ve evli mi sorularına yanıt arıyor. Özel hayatı ve kariyeriyle dikkat çeken Dilan Çıtak'ın yaşam öyküsü, Survivor 2026 ile birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Dilan Çıtak'ın biyografisine dair merak edilenler…

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı olan Dilan Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, Işıl Çıtak ile yaşadığı kısa süreli ilişkiden olan kızıdır.

Babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses gibi müzik dünyasında kariyer yapan Dilan Çıtak, eğitim hayatını da bu alanda şekillendirdi. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nde %50 burslu olarak tamamladı. Bu süreçte keman, piyano ve şan eğitimi alarak müzikal altyapısını güçlendirdi. Okul yıllarında çeşitli korolarda yer aldı, bazı caz orkestralarında ise solist olarak sahne aldı.

Dilan Çıtak

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Dilan Çıtak, 2011 yılında müzik ve yabancı dil bilgisini geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yaklaşık bir yıl ABD'de yaşayan Çıtak, bu süreçte Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi. Dilan Çıtak'ın anne ve babası resmi olarak evli değildi. Babası İbrahim Tatlıses, uzun yıllar boyunca Dilan Çıtak'ı resmen kabul etmedi. Bu sürecin ardından annesi Cem Çıtak ile evlendiği için, Dilan Çıtak üvey babasının soyadını taşımaktadır.

Sanat yaşamı boyunca çeşitli projelerde yer alan Dilan Çıtak, geçmişte İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde vokalistlik yaptı. Günümüzde ise hem sahne çalışmalarını sürdürmekte hem de piyano ve keman alanlarında müzik eğitimi vermektedir. Özel hayatında, kendisi gibi müzisyen olan Levent Dörter ile yaklaşık 4 yıl süren birlikteliğini, 11 Ekim 2022 tarihinde evlilikle taçlandırmıştır.

