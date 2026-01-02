CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

Haftanın aktüel kampanyaları belli oldu! BİM 6 Ocak indirimli ürünler listesi ile Bu Salı market raflarında kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. BİM aktüel kampanyaları ile müşterilerine avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. BİM 6 Ocak indirimli ürünler ve Bu Salı BİM'de neler var? sorusu, indirim sevenler tarafından merakla araştırılıyor. BİM'de bu Salı; ev eşyaları, mutfak gereçleri, elektronik ürünler ve günlük ihtiyaçlara yönelik indirimli seçenekler bulunuyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:38
BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 279 TL

Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı (1000 g): 219 TL

Maret Soslu Dana Döner (300 g): 149 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 299 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 279 TL

Pınar Hindi Salam (900 g): 119 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis (1000 g): 89 TL

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (900 g): 179 TL

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması (700 g): 245 TL

BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 2 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Toblerone Sütlü Çikolata (100 g): 98 TL

Snickers (3x50 g): 79 TL

Mars Çikolata Kaplı Nuga Bar (3x45 g): 79 TL

Milka Çikolatalı Mini Kurabiye (110 g): 89 TL

Emsal Yer Fıstığı Ezmesi (1000 g): 169 TL

Alpella Kakaolu Fındıklı Krema (1000 g): 179 TL

Eti Karam Gurme Gofret (3x50 g): 59 TL

Haribo Şirinler Yumuşak Şekerleme: 29 TL

BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 2 OCAK SALI

Peros Pratik Çamaşır Kapsülü (26'lı): 199 TL

ABC Toz Deterjan (12 kg): 325 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L): 95 TL

Blume Tuvalet Kağıdı (40'lı): 199 TL

Blume Kağıt Havlu (16'lı): 139 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Çeşitleri: 169 TL

Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi (100 ml): 109 TL

Nivea Micellar Water (400 ml): 159 TL

Emotion/Blade Deodorant (150 ml): 99 TL

Newgen Yüz Bakım Serumu (50 ml): 129 TL

