Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

Memur emeklisi maaş zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri sonrası, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları netleşecek. Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise seyyanen zam yapılacak mı? sorusu geliyor. Maaşlara ek artış yapılıp yapılmayacağı, yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammına ilişkin son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:25
Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

2026 EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılı için emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı artışı yapılıp yapılmayacağı, 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2026'DA NE KADAR OLACAK?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için, açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1-1,5 aralığında gelmesi beklenirken, bu beklentiye göre zam oranının yüzde 12,5 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMALARI

En düşük emekli maaşı:
16.881 TL: %12,5 zamla 18.991 TL
Yasal düzenleme ile 20.000 TL seviyesine çıkarılması gündemde

20.000 TL maaş alan emekli:
22.500 TL

20.500 TL maaş alan emekli:
23.062 TL

21.000 TL maaş alan emekli:
23.625 TL

22.000 TL maaş alan emekli:
24.750 TL

23.000 TL maaş alan emekli:
25.875 TL

24.000 TL maaş alan emekli:
Yaklaşık 27.000 TL

Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Temmuz ayında yapılan artış sonrası en düşük memur emeklisi maaşı 19.617 TL seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon beklentisine göre, memur emeklilerine yüzde 18,79 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Bu orana göre:

Zam tutarı: 3.686 TL

1.000 TL seyyanen artış ile birlikte

En düşük memur emeklisi maaşı: 24.303 TL

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI NETLEŞTİ Mİ?

Seyyanen zam ve refah payına ilişkin nihai kararın, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TBMM gündemine gelmesi ve yapılacak yasal düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.

