Haberler Haberler A101 2 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER: A101'de bu cuma neler var?

A101 2 Ocak aktüel ürünler, haftanın en çok araştırılan market kampanyaları arasında yer alıyor. Özellikle "A101 bu cuma neler var?" sorusu, alışveriş planı yapan kullanıcıların arama motorlarında sıkça sorduğu başlıklar arasında bulunuyor. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda ev yaşamını kolaylaştıran ürünler, mutfak ekipmanları ve dönemsel ihtiyaçlara yönelik alternatifler öne çıkıyor. A101 cuma kampanyaları, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada arayan tüketiciler için avantaj sağlıyor. Aktüel ürünler sınırlı sayıda olduğu için erken saatlerde alışveriş yapmak öneriliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 08:58
A101 2 OCAK CUMA A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 kg: 269 TL

Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg: 132,50 TL

Marmarabirlik Az Tuzlu Siyah Zeytin 800 g: 212 TL

Gold Polmak Yer Fıstığı Ezmesi 340 g: 89 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: 149 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 g: 105 TL

Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g: 165 TL

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g: 165 TL

Birşah Tam Yağlı Süt 1 L: 35 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 L: 37,50 TL

İçim Süzme Peynir 750 g: 149,50 TL

Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g: 149,50 TL

Pınar Aç Bitir Hindi Salam 70 g: 27,50 TL

Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 g: 48,50 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 320 g: 349 TL

A101 ALIN ALDIN HAFTANIN FIRSATLAR

İthal Muz: 89,50 TL / kg

Portakal: 34,90 TL / kg

Domates: 39,50 TL / kg

Deveci Armut: 69,50 TL / kg

Soğan: 11,90 TL / kg

Patates: 14,90 TL / kg

Çarliston Biber Paket 300 g: 19,50 TL

Kırmızı Biber Paket 300 g: 27,90 TL

Karnabahar: 24,90 TL / kg

Beyaz Lahana: 17,90 TL / kg

A101'DE HAFTANIN FIRSATLARI

Heinz Ranch Sos 225 g: 67,50 TL

Heinz Mayonez 505 g: 95 TL

Heinz Ketçap 700 g: 75 TL

Gazlı İçecek (Fanta, Coca-Cola, Sprite) 6x250 ml: 137,50 TL

Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml: 137,50 TL

Red Bull Enerji İçeceği 250 ml: 50 TL

A101 2 OCAK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ülker Dido Kare Gofret 55 g: 30 TL

Ülker Çikolata 60 g (Bitter / Sütlü): 44,50 TL

Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası 93 g: 85 TL

Ülker Çokokrem Kakao Fındık Kreması 500 g: 99,50 TL

Ülker O'lala Sufle Kek 70 g: 25 TL

Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 g: 37 TL

Ülker Kat Kat Tat Milföy 28 g: 8 TL

Ülker 9 Kat Tat Rulo Gofret 170 g: 48 TL

A101 2 OCAK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 ALIN ALDIN HAFTANIN FIRSATLARI

Ülker Çikolatalı Gofret (35–36 g çeşitleri): 11 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 79 TL

Ülker Halley Bisküvi (Klasik / Karadut): 67 TL

Ülker Paylaşmalık Çeşitleri (4'lü paket): 32,50 – 36,50 TL

Ülker 9 Kat Tat Gofret 114 g: 24 TL

Ülker Biskrem Kakao Kremalı 3x100 g: 47,50 TL

Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 g: 55 TL

Ülker Altınbaşak Tahıllı Cips 50 g: 13,50 TL

Ülker Albeni 40 g: 12,75 TL

Ülker Albeni Beyaz 36 g: 11,50 TL

Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 g: 32 TL

A101 2 OCAK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tursil Matik Toz Deterjan 10 kg: 299,50 TL

Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 174 TL

Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml: 189 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml: 55,50 TL

Cif Banyo & Mutfak Sprey 750 ml: 89,75 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 239 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml: 219,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml: 69,50 TL

Vaseline Jel Krem 50 ml: 79,75 TL

Emotion / Fa / Blade Roll-on 50 ml: 88,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası: 115 TL

