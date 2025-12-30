BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 30 Aralık - 2 Ocak BİM'de indirimli ürünler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yeni yıla sayılı günler kala 30 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında BİM Aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Raflarda yerini almaya hazırlanan gıda, teknoloji, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi eşyaları araştırmaya başlayan vatandaşlar, "Bu hafta BİM'e gelen ürünler" konusunu incelemeyi sürdürüyor. Avantajları fırsatları kaçırmak istemeyen kişiler, 30 Aralık 2025 Salı ve 2 Ocak 2026 Cuma günleri BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 17:45
Yeni yıla kısa bir süre kala, 30 Aralık ile 2 Ocak tarihlerini kapsayan BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıdadan teknolojiye, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar birçok ürünün raflara gelmesi beklenirken, alışveriş tutkunları "Bu hafta BİM'de neler var?" sorusunun yanıtını arıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, 30 Aralık 2025 Salı ve 2 Ocak 2026 Cuma günlerine özel aktüel katalogları yakından takip ediyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...

Mısır Cipsi Çeşitleri
Patates Cipsi Çeşitleri
Nohut Cipsi
Mısır Cipsi
Tuzlu Yer Fıstığı
Mısır Kavurgası

Dana Baton Kavurma
Dana Kangal Sucuk
Pasta
Kıtır Fıstık
Cevizli & Nar Ekşili Lahmacun
Piliç Izgara Kanat
Piliç Kebap Döner

Bitkisel Çok Amaçlı Temizleyici
Yüz Bakım Serumu Seti
Islak Havlu
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili
Desenli Peçete
Çek Al Mendil

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV
43 İnç Full HD Google TV
Tam Otomatik Kahve Makinesi
Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası
Dikey Şarjlı Süpürge

Kilitli Cam Saklama Kabı Çeşitleri
Alinda Saklama Kabı
Sera Baharatlık
LAV Kase
Cube Cam Saklama Seti
Odin Renkli Çerezlik

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu
Slimli Solingen Mevye Bıçağı
Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak
Bıçak Çeşitleri
Çelik Kesme Panosu
Matara
Süzgeç
Emaye Kapaklı Tencere

Triko Kazak
İçi Welsoft Polar Gömlek
Peluş Sweat
Eşofman Altı
Bere (Kadın)
Bere (Erkek)
Ev Botu Kadın

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası
Fast&Furious Tekli Araba
Dans Eden Robot Robo Beats
Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı
Eğlenceli Araba
Oyuncak Araba

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
