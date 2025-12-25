Regaip Kandili'nde hangi dualar okunmalı? Regaip Gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Mübarek üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Gecesi, Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ve huşu ile karşılanır. Bu özel gecede yapılacak ibadetler, manevi kazanç elde etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Regaip Gecesi, Allah'ın rahmet kapılarının açık olduğuna inanılan müstesna zamanlardan biridir. Regaip Gecesi'nde Kur'an okumak, yapılan en önemli ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunmalı? Regaip Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Regaip Gecesi'nde öncelikle namaz ibadetine ağırlık verilmesi önerilir. Yatsı namazının ardından kılınacak nafile namazlar, gece boyunca edilecek dualarla desteklenebilir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim tilaveti, özellikle anlamı üzerinde düşünülerek yapılan okumalar, gecenin manevi değerini artırır.

Bu gecede istiğfar, yani "Estağfirullah" diyerek Allah'tan bağışlanma dilemek büyük önem taşır. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, Regaip Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Dualarda sadece kendimiz için değil, ailemiz, ümmet ve tüm insanlık için hayır dilemek de faziletli kabul edilir.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib Kandili, Üç Aylar'ın başladığını hatırlatmak, Müslümanların manevî hayata yönelmesini teşvik etmek ve toplumda ibadet bilincini canlı tutmak amacıyla ihyâ edilen mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Receb ayının ilk cuma gecesi olarak idrak edilir ve İslam dünyasında büyük bir önem taşır.

Hz. Peygamber Efendimiz'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Receb ayında oruç tuttuğuna dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Ancak Receb ayının her günü oruç tuttuğuna veya Regaib Gecesi'ne mahsus özel bir namaz kıldığına dair sahih bir rivayet mevcut değildir. Nitekim bu husus, Ebû Dâvûd ve İbnü'l-Cevzî gibi önemli hadis kaynaklarında da ifade edilmiştir (bk. Ebû Dâvûd, Savm, 55 [2430]; İbnü'l-Cevzî, el-Mevzû'ât, 2/434-438, 576-580).

Bununla birlikte Receb ayı, Şaban ve Ramazan aylarının öncüsü olması sebebiyle Müslümanlar için manevî hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bu ayın gelişi, kullar için bir şükür ve sevinç vesilesidir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Receb ayı girdiğinde şu duayı yapmıştır:

"Allah'ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır."

(Tabêrânî, el-Mu'cemü'l-evsât, 4/189 [3939]; Beyhâkî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadislerde Regaib Gecesi'ne özel bir ibadet şekli ya da belirli bir namaz açıkça belirtilmemiştir. Ancak tarih boyunca Hak dostları ve İslam âlimleri, bu mübarek gecenin ibadetle değerlendirilmesi adına çeşitli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Gündüzünde Oruç Tutmak

Regaib Kandili, Receb ayının ilk cuma gecesi olduğundan, bu geceden önceki perşembe günü oruç tutulması, Allah dostları tarafından tavsiye edilmiştir. Bu oruç;

Perşembe ve cuma günleri birlikte tutulabileceği gibi,

Sadece cuma günü tutulacak şekilde de eda edilebilir.

Bu oruç, farz ya da vacip olmayıp nafile ibadet kapsamındadır ve kişinin niyetine bağlıdır.

Kaza ve Nafile Namaz Kılmak

Bu gecede en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında namaz gelir. Namaz borcu bulunan Müslümanların, Regaib Gecesi'ni fırsat bilerek kaza namazı kılmaları özellikle önerilmiştir. Ayrıca nafile namazlarla gecenin ihyâ edilmesi, gönüllerin huzur bulmasına vesile olur.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (kuddise sirruhû) Hazretleri, Dualar ve Zikirler adlı eserinde Regaib Gecesi'nin ihyası için on iki rekâtlık bir nafile namazdan bahsetmiş ve bu ibadetin samimi bir niyetle eda edilmesini tavsiye etmiştir.

Tavsiye Edilen Nafile Namazın Kılınışı

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin aktardığına göre:

Regaib Gecesi'nden önceki perşembe günü oruç tutulur. Akşam vakti birkaç lokma ile iftar edildikten sonra akşam namazı eda edilir. Ardından iki rekâtta bir selâm verilmek suretiyle toplam on iki rekât nafile namaz kılınır.

Bu namaz, Kur'ân ve sahih sünnette yer alan farz bir ibadet olmamakla birlikte, kişinin Allah'a yönelmesi, tevbe etmesi ve dua etmesi için bir vesile olarak görülmektedir.