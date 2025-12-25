Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil gecelerinde yapılabilecek ibadetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Regaip Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte, bu mübarek gecede hangi ibadetlerin yapılabileceği ve özellikle oruç tutulup tutulamayacağı konusu Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Manevi değeri yüksek olan bu özel günde sevap kazanmak isteyen birçok kişi, dini kaynaklara yönelerek araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın sevabı var mı? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil geceleri ve bu gecelere bağlı ibadetlerle ilgili temel dini esasları kamuoyuyla paylaşmaktadır. Regaip Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte, bu mübarek gün ve gecelerde oruç tutulup tutulamayacağı konusu da Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Özellikle sevap kazanmak ve manevi anlamda bu geceyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kandil günlerinde yapılabilecek ibadetleri araştırmaktadır.

İslam dininde kandil geceleri, akşam namazının girmesiyle başlar ve sabah namazına kadar devam eder. Dini takvime göre bir gün, güneşin batmasıyla sona erer ve yeni gün yine güneşin batışıyla başlar. Bu nedenle gece, gündüzden önce gelir. Bu husus, İslam alimleri tarafından da kabul edilmiş temel bir kuraldır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK CAİZ MİDİR?

Regaip Kandili, perşembe günü akşam namazıyla başlar ve cuma sabahına kadar devam eder. Diyanet'in genel yaklaşımına göre kandil gecelerinden önceki veya sonraki gündüzde oruç tutmak, nafile ibadet kapsamında değerlendirilmektedir. Kandil gecesinden sonraki gün oruç tutmak ise faziletli görülmektedir.

2026 REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Diyanet'in yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre:

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Kandil gecesi: 10 Aralık Perşembe akşamı – 11 Aralık Cuma sabahı

En faziletli oruç günü: 11 Aralık 2026 Cuma

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Regaip Kandili'nde tutulan oruç, nafile ibadet kapsamında değerlendirilir. Bu orucun sevabı, kişinin niyetine, ihlasına ve ibadet bilincine bağlıdır. Recep ayında tutulan oruçlar; günahlara kefaret, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak görülür. Regaip Kandili'nde oruç tutmak zorunlu değildir; ancak sevap kazanmak isteyen Müslümanlar için faziletli bir ibadet olarak tavsiye edilmektedir.

Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece olduğu için, cuma günü oruç tutmak daha faziletli kabul edilir. Dileyenler, bu oruca perşembe günü de ekleyerek iki gün nafile oruç tutabilir. Ancak sadece tek gün oruç tutulacaksa, kandil gecesinden sonraki gün olan cuma günü oruç tutulması daha uygun görülmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Regaip Kandili'ne özgü farz veya vacip bir oruç bulunmamaktadır. Ancak Recep ayı genel olarak nafile ibadetlerin artırılmasının tavsiye edildiği aylardan biri olduğu için, bu ayda ve özellikle Regaip Kandili vesilesiyle tutulan oruçlar sevap umulan nafile ibadetler arasında yer almaktadır.