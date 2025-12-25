Regaip Kandili mesajları resimli 2025 | Farklı, yeni, hadisli kandil mesajları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk habercisi ve 'Üç Aylar'ın kapısı olan Regaip Kandili, kalplerin yumuşadığı, ellerin semaya açıldığı müstesna bir zaman dilimi olarak bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak ediliyor. İslam kültüründe 'arzulanan, talep edilen ve bol ihsan' anlamına gelen Regaip, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı. Gönül köprülerinin kurulduğu bu mukaddes gecede, kandilin bereketini paylaşmak, uzaktaki dostları hatırlamak ve sevdiklerinizin dualarında yer bulmak için en içten ve en etkileyici Regaip Kandili mesajlarını sizler için derledik.

FARKLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🔺Üç ayların o huzur veren gölgesinin üzerimize düştüğü bu ilk mübarek gecede, kalbinizden geçen tüm güzel duaların kat kat karşılık bulmasını dilerim. Regaip Kandili'niz mübarek, gönlünüz ferah, rızkınız bereketli olsun.

🔺Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel gecede, avuç içlerinizde sakladığınız tüm duaların kabul olması dileğiyle. Bu mukaddes gecenin size, ailenize ve tüm sevdiklerinize huzur ve esenlik getirmesini temenni ederim.

🔺Regaip, kelime anlamıyla arzu edilen ve rağbet edilen demektir. Bu mübarek gecede rağbetimiz sadece iyiliğe, sevgiye ve Allah'ın rızasına olsun. Kandiliniz mübarek, dualarınız makbul olsun.

🔺Karanlık gecelerin nura, yorgun kalplerin huzura kavuştuğu bir Regaip Kandili diliyorum. Bu gece ektiğimiz dua tohumlarının, Ramazan ayında sevgi ve bereket olarak çiçek açması duasıyla; kandiliniz kutlu olsun.

🔺Gönül soframızda duanın, paylaştıkça çoğalan sevginin ve hoşgörünün eksik olmadığı bir gece dilerim. Regaip Kandili'nin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ederim.

🔺Bazen bir dua, binlerce kapıyı açar. Bu gece o kapıların size hayırlara açılmasına vesile olsun. Kalbinizden geçen iyiliklerin hayatınıza dokunacağı, maneviyat dolu bir Regaip Kandili dilerim.

🔺Üç ayların bu ilk müjdecisinde, ruhumuzun arınmasını ve kalplerimizin birbirine daha da yakınlaşmasını dilerim. Gecenin bereketi üzerinize olsun, Regaip Kandili'niz mübarek olsun.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🔺Regaip Kandili'niz mübarek olsun. Bu kutlu gecenin size ve ailenize huzur, bereket ve sağlık getirmesini dilerim.

🔺Gönüllerin dua ile birleştiği bu mübarek gecede, tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.

🔺Üç ayların ilk müjdecisi Regaip Kandili'nin kalbinize ferahlık, ruhunuza esenlik getirmesini temenni ederim.

🔺Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu gecede, dualarınızda yer bulmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

🔺Rabbim bu güzel gece hürmetine kalbinizden geçen hayırlı duaları kabul eylesin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

🔺Manevi iklimin kalpleri sardığı bu özel gecede, sevginin ve huzurun hanenizden eksik olmaması dileğiyle. İyi kandiller.

🔺Bu mübarek gecenin bereketi üzerinize, huzuru kalbinize dolsun. Regaip Kandili'niz kutlu olsun.

HADİSLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🔺Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar; Receb'in ilk gecesi (Regaip), Şaban'ın ortasındaki gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.' Bu müjdeye nail olmanız dileğiyle, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

🔺Resûlullah (S.A.V) buyurdular ki: 'Şu üç ayların ilki olan Receb, Allah'ın ayıdır; Şaban benim ayımdır; Ramazan ise ümmetimin ayıdır.' Allah'ın ayına girdiğimiz bu ilk gecede dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller.

🔺Efendimiz (S.A.V) buyurur ki: 'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.' Bu mübarek gecede hayırlara vesile olmanız ve dualarda buluşmanız dileğiyle. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

🔺Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) şöyle dua ederdi: 'Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek ele ve bizi Ramazan'a ulaştır.' Bu güzel duanın hayatınızda tecelli etmesini dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

🔺Hadis-i Şerif'te buyurulduğu üzere: 'Duanın kabul olması için helal lokma ve ihlaslı bir kalp gerekir.' Rabbim kalbinizdeki samimiyeti katında kabul buyursun. Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandiliniz hayırlı olsun.

🔺Resûlullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: 'Allah, tövbe eden genci sever.' Gönüllerin arınma mevsimine girdiğimiz bu gecede, Rabbim hepimizi affına mazhar eylesin. Hayırlı ve nurlu kandiller.

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🔺Allah'ım! Bu mübarek Regaip gecesi hürmetine, kalplerimize inşirah, evlerimize bereket, hastalarımıza şifa, dertli kullarına deva ihsan eyle. Bizleri darda bırakma, kapından boş çevirme. Regaip Kandilimiz mübarek olsun.

🔺Ya Rabbi! Receb ayı ile girdiğimiz bu manevi yolda, bizleri günahlarından arınmış, rızana kavuşmuş ve Ramazan'ın sinesine tertemiz ulaşmış kullarından eyle. Dualarımızı mukaddes kıldığın bu gece hatırına kabul buyur. Hayırlı kandiller.

🔺Rabbim! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de bu mübarek gece hürmetine affeyle. Geleceğimizi geçmişimizden daha hayırlı ve nurlu eyle. Gönlümüzdeki sessiz duaları en hayırlı şekilde kabul et. Kandiliniz mübarek olsun.

🔺İlahi! Bu gece semaya açılan ellerin, dökülen yaşların ve sızlayan kalplerin hatırına ülkemize huzur, dünyamıza barış, ruhumuza sükunet ver. Regaip Kandili'nin feyzi ve bereketi tüm sevdiklerinizin üzerine olsun.

🔺Allah'ım! Bizleri sevdiklerinle sevdir, sevdiklerinle beraber eyle. Bu mübarek gecede gönül kapılarımızı ardına kadar sana açtık; bizleri karanlıktan aydınlığa, hüzünden huzura çıkar. Regaip Kandiliniz dualarla dolsun.

🔺Ey mülkün sahibi olan Rabbimiz! Bu gece hürmetine kalplerimizi İslam nuruyla aydınlat, ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ver. Hepimize hayırlı ve nurlu bir Regaip Kandili dilerim.