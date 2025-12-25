CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Öğretmen adaylarının merakla takip ettiği 10 bin kişilik atama sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 planlaması doğrultusunda gerçekleştirilecek alımlarda, bu yıl ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı esas alınacak. Peki, AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? AGS 2026 ne zaman? İşte, AGS başvuru takvimi ve öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Öğretmen adaylarının beklediği 10 bin öğretmen alımı sürecinde önemli bir değişim yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı planları kapsamında yapılacak atamalarda, ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı belirleyici kriter olacak. Branşlara ayrılacak kontenjanlar ve başvuru sürecine dair detaylar merak edilirken, adaylar "AGS 2026 ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. AGS başvuru takvimi ve sürece dair öne çıkan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Kasım'da gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının ardından gözler 10 bin öğretmen atasına çevrildi. MEB tarafından henüz 10 bin öğretmen atama takvimi paylaşılmadı.

AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu an atama takvimi paylaşılmadığı için 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.

AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

"ARALIK AYININ İLK HAFTASI"

Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin Bakan Tekin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız" dedi.

AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

"BİZ KENDİ İHTİYAÇLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA BU BRANŞLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

İhtiyaçlar doğrultusunda branşların açıklanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması!
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran taraftarları selamladı Saran taraftarları selamladı 16:18
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 16:11
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 12:11
G.Saray'dan Micov'a yeni görev! G.Saray'dan Micov'a yeni görev! 12:03
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 11:46
Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! 11:41