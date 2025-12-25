AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Öğretmen adaylarının merakla takip ettiği 10 bin kişilik atama sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 planlaması doğrultusunda gerçekleştirilecek alımlarda, bu yıl ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı esas alınacak. Peki, AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? AGS 2026 ne zaman? İşte, AGS başvuru takvimi ve öne çıkan detaylar...
MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
24 Kasım'da gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının ardından gözler 10 bin öğretmen atasına çevrildi. MEB tarafından henüz 10 bin öğretmen atama takvimi paylaşılmadı.
AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu an atama takvimi paylaşılmadığı için 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.
"ARALIK AYININ İLK HAFTASI"
Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin Bakan Tekin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız" dedi.
"BİZ KENDİ İHTİYAÇLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA BU BRANŞLARI AÇIKLAYACAĞIZ"
İhtiyaçlar doğrultusunda branşların açıklanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak" ifadelerini kullandı.