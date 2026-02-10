İlk teravih ne zaman? 2026 teravih namazı saatleri belli oldu mu? Diyanet

Teravih namazına başlamadan önce, "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Cemaatle değil, tek başına kılacak bir Müslüman ise "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" diyebilir.

Niyet edildikten sonra Allahuekber diyerek namaza duran Müslümanlar, 1. rekatta Sübhaneke duasını okur ve euzu besmele çekerek önce Fatiha, ardından zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur. Namazın bu bölümünde "Allahuekber" diyerek rükûya varılır, eller diz kapaklarına yerleştirilir ve üç kez "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Ardından "Semiallahu limen hamideh" diyerek doğrulunur, "Rabbena lekel hamd" ile ayakta durulur. Tekrar "Allahüekber" denilerek secdeye gidilir, alın ve burun yere değecek şekilde üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Âlâ" okunur. İki secdenin ardından "Allahüekber" diyerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta besmele ile Fatiha suresi okunur, ardından bir zammı sure veya yeterli miktarda ayetler tilavet edilir. Sonrasında yine rükû ve secdeler aynı şekilde yapılır. Oturuşa geçildiğinde Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur, sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Dört rekatlı namazlarda ise ilk oturuşta Ettehiyyatü ile birlikte Salli ve Barik duaları okunur, ardından üçüncü rekata kalkılır. Son iki rekat da ilk iki rekat gibi eda edilir ve duaların ardından selam verilerek namaz sona erdirilir.