Ziraat Türkiye Kupası
atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa süre içerisinde salı günlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alan A.B.İ. yeni bölüm fragmanı diziseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle, Doğan'ın Behram'ı adliye önünden kaçırması ve geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatması, "A.B.İ. dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu gündem haline getirdi. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ. dizisi yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 21:51
A.B.İ. 6. bölüm fragmanı izle! A.B.İ. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen A.B.İ. yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümde Doğan'ın Behram'ı adliye önünden kaçırması ve geçmişte yarım kalan hesaplaşmayı yeniden alevlendirmesi, diziseverlerin "A.B.İ. 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yönelmesine neden oldu. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapımın yeni bölümüne dair merak edilen tüm detaylar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

A.B.İ. yeni bölüm fragmanı

A.B.İ. 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

A.B.İ. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır. Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

A.B.İ. yeni bölüm fragmanı izle

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

A.B.İ. dizisi oyuncuları

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter. Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI

A.B.İ. dizisi oyunları şu şekilde:

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).

A.B.İ. dizisi ne zaman?

A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

A.B.İ. dizisi, her salı atv ekranlarından yayınlanıyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ 2026

atv frekans bilgileri şöyle:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
Var kayıtları açıklandı! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda konuşulanlar
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan yarın DEM parti heyetini kabul edecek
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
