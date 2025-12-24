Sosyal destek ödemeleri 2026 | 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammının belirlenmesiyle 2026 yılı için sosyal devlet yardımları da yeniden hesaplandı. Devletin toplumun farklı kesimlerine sunduğu mali destek programlarının güncellenmesiyle, değişen ekonomik veriler ve asgari ücretteki artış oranıyla uyumlu hale getirilerek hak sahiplerinin refah seviyesinin korunması hedefleniyor. Sosyal yardım yönetmelikleri gereği, ödeme miktarlarından faydalanma kriterleri de güncellenirken yardım kalemlerindeki değişimi sizler için derledik. İşte 2026 yılında ödenecek 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve tüm sosyal destek ödemeleri...

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK AYLIĞI) NE KADAR OLDU?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı güncellendi. Mevzuat gereği, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi kategorisinde yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ödenen bu tutar, her yıl memur maaş katsayısı ve asgari ücret artış oranlarına endeksli olarak yeniden hesaplanıyor. Bu doğrultuda, asgari ücretteki %27'lik artışın hem ödeme miktarlarına hem de hak sahipliği için gereken "hane içindeki kişi başı gelir sınırı" kriterine nasıl yansıyacağı, sosyal güvenlik sistemindeki en önemli güncellemelerden biri olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemdeki teknik hesaplamalar, vatandaşların ekonomik haklarının korunması amacıyla resmiyet kazanan güncel katsayılar üzerinden yürütülüyor.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamsının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşları zam oranları belli olacak. Açıklanacak zam oranları doğrultusunda 65 yaş aylığı ve engelli maaş zamları belli olacak. Bu bağlamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının ardından en çok merak edilen kalemlerden biri olan evde bakım yardımı ödemeleri, 2026 yılı için belirlenen yeni katsayılarla birlikte resmiyet kazanacak. Tam bağımlı durumdaki engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara ödenen bu destek tutarı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.

2026 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engelli maaşı da tıpkı diğer destek ödemeleri gibi Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammına paralel olarak artırılıyor. Beş aylık enflasyon verilerine göre yaklaşık yüzde 6'lık enflasyon farkı oluşurken, toplam kümülatif zam oranı yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Bu hesaplamayla sosyal yardım ödemeleri şimdiden yüzde 17,57 oranında artışa hak kazandı. Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.