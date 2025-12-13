DSİ kura çekiliş tarihleri | İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kurası ne zaman?

İŞKUR üzerinden 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından, adaylar şimdi gözlerini Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 1389 personel alımı için yapacağı kura çekimi takvimine çevirdi. DSİ taşra teşkilatında görevlendirilecek bu kapsamlı alımda, noter kurası ile belirlenecek 1305 kişilik pozisyon dağılımı netleşti: En çok alım yapılacak pozisyonlar 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför ve 140 düz işçi olarak öne çıkarken; bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen ve topoğraf gibi çeşitli meslek gruplarına da kontenjan ayrıldı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte DSİ'nin 1389 işçi alımıyla ilgili kura takvimi ve sonuç duyurusuna dair detaylı bilgileri haberimizde derledik.

İŞKUR DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına alınacak 1305 sürekli işçi kadrosu için beklenen kura çekimi tarihi netleşti. Alım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısınca (1305) asıl aday ve bu sayının dört (4) katı kadar yedek aday kura sonucunda belirlenecektir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Şoför, Düz İşçi, Bekçi, Sürveyan, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi gibi çeşitli meslek grupları yer almaktadır.

Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna(Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 1389 işçi alımı sürecinde, kura çekimi öncesindeki en önemli aşama olan evrak kontrolü ve başvuru şartlarının teyit edilmesi süreci başladı. İŞKUR tarafından başvurusu olumlu kabul edilen adaylar için süreç, kadro türüne göre iki farklı şekilde ilerleyecektir:

📄Evrak Kontrolü Yapılacak Kadrolar

Teknisyen, Usta Yardımcısı, Şoför, Topoğraf ve Treyler Operatör Yardımcısı gibi kadrolara başvuran adayların, noter kurasına dahil edilebilmesi için mutlaka evrak kontrolünden geçmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen genel ve özel şartlara uygun evrakların, ilgili Bölge Müdürlüklerine 19 Aralık 2025 tarihine kadar teslim edilmesi zorunludur. Bu tarihe kadar evraklarını teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyecektir.

Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025 ile 22 Şubat 2026 tarihleri arasında, adayın başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

🚫 Evrak Kontrolü Yapılmayacak Kadrolar

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacak olup, bu kadrolar için adaylar doğrudan İŞKUR'dan gelen listeler üzerinden kuraya dahil edilecektir.

Evrak kontrolünden önce, başvurusu olumlu kabul edilen adayların İŞKUR tarafından belirlenen ilk listesi henüz açıklanmamıştır. DSİ 1389 işçi alımı nihai başvuru sonuç tarihi henüz netleşmediğinden, adayların güncel duyuruları ve evrak kontrol süreçlerine dair tüm bilgileri yakından takip etmeleri için DSİ ve İŞKUR'un resmi internet sayfalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.