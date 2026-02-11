CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul ilk iftar ve sahur vakti 2026 | Ramazan güncel imsakiyesi

İstanbul ilk iftar ve sahur vakti 2026 | Ramazan güncel imsakiyesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar vakti merak konusu oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, “İstanbul’da ilk iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkacaklarını ve ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:14
İstanbul ilk iftar ve sahur vakti 2026 | Ramazan güncel imsakiyesi

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle "İstanbul'da ilk iftar saat kaçta?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İlk gün sahur vakti imsak saatinde sona erecek. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise ilk iftar yapılacak. İstanbul Ramazan imsakiyesi üzerinden günlük sahur ve iftar saatleri detaylı şekilde öğrenilebilecek. Peki, İstanbul ilk sahur saat kaçta? İstanbul'da ilk iftar vakti belli oldu mu? İşte, İstanbul ilk iftar ve sahur vakti 2026...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe için Türkiye'nin büyük şehirlerinde imsak (sahur bitiş) ve iftar (oruç açma) saatleri netleşti. 2026 yılında Ramazan ayı öncesindeki ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak.

2026 İLK GÜN İMSAK VE İFTAR SAATLERİ (19 ŞUBAT 2026)

Ramazan'ın ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da uygulanacak imsak ve iftar vakitleri şu şekilde:

İmsak (Sahur Bitiş) – İftar (Akşam Ezanı)

İstanbul: 06:22 – 18:49

Ankara: 06:06 – 18:35

İzmir: 06:29 – 19:00

Adana: 05:56 – 18:29

Bursa: 06:21 – 18:50

Antalya: 06:15 – 18:48

Not: Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanmıştır. İlçe bazında birkaç dakikalık farklılıklar yaşanabilir.

2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı öncesindeki ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar imsak vaktine kadar sahur ibadetini yerine getirecek. İlk iftar ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu.

Arife Günü: 19 Mart 2026 – Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 – Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 – Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 – Pazar

Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. Güncel 2026 Ramazan imsakiyesine Diyanet'in resmi kaynaklarından ve il müftülüklerinden ulaşılabiliyor.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

Teravih, Ramazan ayına özel bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan gecelerini ibadetle ihya etmiş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bu nedenle teravih, Ramazan'ın manevi atmosferini güçlendiren önemli bir sünnettir.

M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:20
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 01:20
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 01:20
Chelsea evinde Leeds United'a takıldı Chelsea evinde Leeds United'a takıldı 01:20
Bournemouth deplasmanda galip! Bournemouth deplasmanda galip! 01:20
