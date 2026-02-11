Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma - 22 Mart Pazar tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki ödeme tarihleri dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyesini;
SSK emeklileri
Bağ-Kur emeklileri
Emekli Sandığı (4/C) emeklileri
Tarım emeklileri
Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri (hisse oranına göre)
Şehit yakınları ve gaziler
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar alabilir.
