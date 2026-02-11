CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, kimler alacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler bayram ikramiyesi tutarını merak ediyor. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?", "5000 TL olur mu?" ve "Tarım emeklisi bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?" soruları sıkça soruluyor. SSK, Bağ-Kur ve diğer hak sahiplerine ödenen ikramiyelerin, bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenirken, ödeme takvimi ve zam ihtimali yakından takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 08:52
2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar bütçe dengeleri, enflasyon hedefleri ve geçmiş yıllardaki artışlar dikkate alındığında, geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5.000 TL'ye yükseltilebileceğini öngörüyor fakat konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma - 22 Mart Pazar tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki ödeme tarihleri dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesini;

  • SSK emeklileri

  • Bağ-Kur emeklileri

  • Emekli Sandığı (4/C) emeklileri

  • Tarım emeklileri

  • Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri (hisse oranına göre)

  • Şehit yakınları ve gaziler

  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar alabilir.

F.Bahçe'nin gol yükünü 2 yıldız çekiyor!
Tedesco zirveye çıktı! Kariyerinin en iyi dönemi
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? 08:49
Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? 08:14
Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? 08:04
Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! 07:43
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:20
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 01:20
Daha Eski
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 01:20
Chelsea evinde Leeds United'a takıldı Chelsea evinde Leeds United'a takıldı 01:20
Bournemouth deplasmanda galip! Bournemouth deplasmanda galip! 01:20
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:19
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 00:35
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 00:31