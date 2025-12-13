CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler A101 ALDIN ALDIN: 18-24 Aralık A101'de bu hafta neler var?

A101 marketlerinde her hafta merakla beklenen Aldın Aldın kampanyası, 18-24 Aralık tarihleri arasında yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, beyaz eşyadan ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı A101 aktüel kataloğu, indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. "A101 Aldın Aldın bu hafta neler var?" sorusu alışveriş planı yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünler erken saatlerde raflardaki yerini alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:29
18 Aralık Perşembe A101 Aktüel Ürünleri Listesi

Reeder NOTE60 Cep Telefonu: ₺7.199

REGAL Cam Ankastre Set 3'lü (Ocak, Fırın, Davlumbaz): ₺16.999

SEG FLV 2831 Buzdolabı (242 L Net Hacim): ₺12.499

FLAVEL FLV 3600 E No-Frost Buzdolabı (314 L Net Hacim): ₺15.999

FLAVEL FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: ₺12.499

VOLTA EV1 Elektrikli Araç: ₺229.990

VOLTA VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped: ₺74.990

VS2 Elektrikli Moped: ₺29.990

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: ₺44.990

FLAVEL FLV 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg, 1000 Devir): ₺13.999

Ankastre Davlumbaz (Puş butonu, 650 m³/h): ₺1.999

Ankastre Ocak (4 gözü gazlı): ₺1.999

Ankastre Fırın (72 L net, A sınıfı): ₺2.999

TJ-UWQHD34C-180 34" Gaming Monitör: ₺10.999

TOSHIBA 65U6363DT-65" 4K UHD Smart TV: ₺24.999

ONVO 55OV60000D 55" Frameless 4K UHD QLED TV: ₺16.999

TOSHIBA 50U6363DT-50UV1S63DT 50" 4K UHD Smart TV: ₺15.999

THULL Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti: ₺10.999

THULL Gaming Hoparlör: ₺599

THULL Gaming Klavye: ₺349

THULL Gaming Kablosuz Gaming Kulaklık: ₺399

THULL Gaming Kulaklık (Yüksek hassasiyetli mikrofon): ₺449

THULL Gaming Mouse: ₺249

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar 700 g: ₺219

Muratbey Sürülebilir Beyaz Peynir 700 g: ₺129

Peynir Dilimleri 500 g: ₺189

Bahçıvan Cheddar Rendelenmiş Peynir 150 g: ₺85

İçim Yüksek Proteinli Süt 500 ml: ₺65

Torku Yoğurt (Büyük Bidon) 2000 g: ₺115

Torku Yarım Yağlı Ayran 1 L: ₺38

Eker Detoks Kefir 290 ml: ₺35

Sana Bitkisel Yağlı Krema 1 L: ₺50

Tat Köylüce Pilavlık Bulgur 1 kg: ₺26

Tat Fasulye Pilavlık Pirinç 1 kg: ₺84.50

Ülker Dankek Lokmalık Kek (Farklı çeşitlerde): ₺39.50

Bifa Thinstar Gofret 55 g (Hindistan Cevizi Aromalı): ₺10

Probis Şekersiz Bisküvi 101 g: ₺25

Söke Baklavalık & Böreklik Un 1 kg: ₺45

Kemalpaşa Tatlısı 140 g: ₺49.50

Züber Fıstık Ezmeli Fıstık Kreması 315 g: ₺179

Zuhre Kakaolu Fıstık Ezmeli Fıstık Kreması 315 g: ₺179

Anavarza Akasya Balı (2 gün sonra, Hadi ile): ₺264

Sana Sürülebilir Kase Margarin 250 g: ₺44.50

Marmarabirlik Kırma Yeşil Zeytin 500 g: ₺79.50

Zübre Ayçiçek Yağı 500 ml: ₺165

kiwi KC 1807 Katı Meyve Sıkacağı: ₺1.699

PHILIPS 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: ₺17.599

kiwi KCM 7571 Türk Kahvesi Makinesi: ₺399

kiwi KVC 7130 Cam Hazneli Robot Süpürge: ₺3.799

kiwi KC 8221 Kablosuz Şarjlı El Süpürgesi: ₺599

kiwi KWM 6518 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: ₺2.699

kiwi KHB 4440 El Blender Seti: ₺949

Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı: ₺999

kiwi Kişisel Saç Kurutma Makinesi: ₺1.199

kiwi Saç Düzleştirici: ₺849

EMIRE Black&Black Airfryer: ₺1.999

Hascevher Tencere Seti 6 Parça: ₺999

Emaye Tencere 26 cm: ₺369

Lila Kadın Çanta: ₺419

Suni Deri Kadın Cüzdan: ₺139

Hakiki Deri Erkek Cüzdan: ₺429

Hakiki Deri Erkek Kemer: ₺199

%100 Deri Erkek Kemer: ₺249

Silk&Blue Kadın Çorap 4'lü: ₺49.50

Silk&Blue Kadın Külotlu Çorap (İpli): ₺25

Her Gon Kadın 50 Denye Külotlu Çorap: ₺55

Penti Kadın 40 Denye Çorap: ₺25

English Home Tek Kişilik Çift Taraflı Kapitoneli Yatak Örtüsü: ₺499

English Home Yastık: ₺129

English Home Yastık İçi 2'li: ₺99.50

English Home Çift Kişilik Alez: ₺149

English Home Tek Kişilik Alez: ₺99

English Home Banyo Paspası 2'li: ₺479

English Home Mutfak Havlusu 3'lü: ₺45

Pötikare Masa Örtüsü: ₺169

Paşabahçe Hedybeli Çay Bardağı 6'lı: ₺139

Paşabahçe Plastik Kapaklı Cam Saklama Kabı 3'lü: ₺129

Paşabahçe Plastik Kapaklı Cam Sürahi / Yağlık / Sirkelik: ₺179

Paşabahçe Tuluk Seti 2'li: ₺59

Paşabahçe Echo Kase 4'lü: ₺99

Paşabahçe Echo Tabak 3'lü: ₺119

Paşabahçe Freezy Kase: ₺89

Paşabahçe Madlen Kristalin Kase 2'li: ₺99

Paşabahçe Cam Kapaklı Borcam: ₺279

Paşabahçe Echo Demlik 2'li: ₺149

Paşabahçe Timeless Karaf: ₺129

Paşabahçe Ela Çay Bardağı 6'lı: ₺219

Paşabahçe Prenses Dahlama: ₺199

Paşabahçe Grace Kristalin Servis Tabağı: ₺179

Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam: ₺199

Paşabahçe Luna Sürahi: ₺149

Bifa Thinstar Gofret 55 g (Hindistan Cevizi Aromalı): ₺10

Ülker Dankek Lokmalık Kek (Farklı çeşitlerde): ₺39.50

Şölen Papita Sütlü Çikolatalı Draje Bisküvi 75 g: ₺12

Bifa Kreme Dolgulu Sade Kek 40 g: ₺8

Probis Şekersiz Bisküvi 101 g: ₺25

Kekstra Konfeti Çikolatalı Soslu Kek 38 g: ₺9

Ülker Bisksrem Extra Bisküvi 194 g: ₺36.50

Siyahım Kremalı Bisküvi (Kremalı, Muz Kremalı): ₺11.50

Mom Organik Keçi Sütlü Maması 70 g: ₺79.50

Togo Gazlı İçecek Gazoz 250 ml (Çilek-Kavun/Mango/Bubble Gum Aromalı): ₺20

Togo Ice Tea 330 ml: ₺30

Fanta Mandalina 2.5 L: ₺65

Sprite Gazoz Gazlı İçecek 2.5 L: ₺72.50

Hero Goodies Süt Mısır Aromalı Kraker 30 g: ₺39

Oylum Kekikli Kraker 100 g: ₺14.50

LC Sütlü File Çikolata 50 g (Emoji, Uğur Böceği): ₺15

Dippe Sütlü Krema Dolgulu Bisküvi 45 g: ₺14.50

Koko Başar Pirinç Patlağı 35 g (Limon-Limon Otu, Misket Limonu-Nane, Barbekü): ₺39

Fenomen Bebek Yumuşak Şeker 35 g: ₺15

Ataş Kola Aromalı Sert Şeker 4 g: ₺6.50

First Sensation Aromalı Sakız (Karpuz, Aromalı): ₺39

Aspirin Max-Banyo/Mutfak Güç Spreyi 650 ml: ₺42

Bingo Yüzey Temizleyici 2.5 L: ₺37.50

Bingo Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 400 ml: ₺35

Bingo Bulaşık Makinesi Tuzu 250 ml: ₺30

Vanish Kosla Konsantre Leke Çıkarıcı 200 ml: ₺119

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 2000 ml: ₺250

Bingo Bulaşık Makinesi Özel Temizleyici 1.5 kg: ₺65

