A101 ALDIN ALDIN: 18-24 Aralık A101'de bu hafta neler var?
A101 marketlerinde her hafta merakla beklenen Aldın Aldın kampanyası, 18-24 Aralık tarihleri arasında yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, beyaz eşyadan ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı A101 aktüel kataloğu, indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. "A101 Aldın Aldın bu hafta neler var?" sorusu alışveriş planı yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünler erken saatlerde raflardaki yerini alıyor.