Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yemek hangisidir?

Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık sorunun cevabı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılarına her hafta binlerce lira kazandıran, ekranların en sevilen bilgi yarışmasında sorulan soru ve cevabı şöyle:

Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

A) Şanlıurfa lahmacunu

B) Gaziantep lahmacunu

C) Adana lahmacunu

D) Mersin lahmacunu

Cevap: B) Gaziantep lahmacunu

'KİM MİLYONER OLMAK İSTER' HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, Türkiye'deki yayın hayatına ilk olarak 2000'li yılların başında başlamış ve Kenan Işık gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelmiştir. Program, 2011 yılından itibaren atv kanalında "Kim Milyoner Olmak İster?" adıyla yayımlanmaya devam etmiş ve günümüzde Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyiciyle buluşmaktadır. Yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir ve başvurular atv'nin resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Yarışmanın temel formatı, yarışmacının art arda sorulan genel kültür sorularına doğru cevaplar vererek büyük ödüle ulaşmaya çalışmasına dayanır. Güncel formatta toplam 13 soru yer almakta olup, 2. soruda 5.000 TL ve 7. soruda 50.000 TL olmak üzere iki baraj sorusu bulunmaktadır. Bu barajları geçen yarışmacılar, elenseler dahi en son geçtikleri barajın ödülünü garantilemiş olurlar. Yarışmacılar, zorlandıkları sorularda yarı yarıya, telefonla sorma ve seyirciye sorma gibi joker haklarını kullanabilirler. En büyük ödül miktarı ise günümüzde 5.000.000 TL'dir. Program tarihinde 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanan ilk yarışmacı 2024 yılında Berk Göktaş olmuştur.