Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün ve haftanın birincisi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası
5 Aralık Cuma günü “Gelinim Mutfakta” bölümünde gözler haftanın birincisine çevrildi. Puan durumu açıklandıktan sonra, bu hafta 5 Aralık bileziği kim aldı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Günün en yüksek puanını toplayan gelin, çeyrek altının ve bileziklerin sahibi oldu. Günün kazananı ve altının sahibi olan gelinin ismi haberimizde...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 09:35
Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı. Yarışmacılar cuma bölümünde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki haftanın final gününde çeyrek altını ve bilezikleri kim aldı? Güne damga vuran performans ve büyük ödülün sahibi haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 5 Aralık çeyrek altını kim kazandı?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, haftanın final gününde bilezikleri kim kazandı? Gelini Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bu hafta elenen yarışmacı olacak mı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 5 Aralık Cuma gününün kazananı henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Ancak puanlamanın haksız olduğu belirtilerek, çeyrek altın iptal edildi. Bundan dolayı, 5 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta'da iki çeyrek altın verileceği belirtildi.

Gelinim Mutakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Miyase ve Nursima aynı puanı toplayarak kuraya kaldı. Kuradan Miyase çıktı ve çeyrek altın kazandı.

