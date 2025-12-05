Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman?

Ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan Merkez Bankası faiz kararı, Aralık ayı yaklaşırken yeniden araştırma konusu oldu. Yatırımcılar, "Bu ay faiz değişecek mi?", "Aralık PPK toplantısı ne zaman yapılacak?", "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Özellikle enflasyonun seyrine bağlı olarak şekillenen beklentiler, Aralık ayı kararını daha kritik hale getiriyor. Aralık 2025 PPK toplantısı, yılın son faiz toplantısı olması nedeniyle piyasalar üzerinde güçlü bir etki yaratacak. Uzmanlar; ekonomik göstergelerdeki iyileşme, enflasyon raporları ve küresel finans hareketleri doğrultusunda TCMB'nin nasıl bir adım atabileceğine dair değerlendirmeler yapıyor. Ancak faiz kararının yönü, toplantı günü açıklanacak resmi duyuruyla netleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Aralık 2025 PPK toplantısı hangi gün? Aralık 2025 PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık tarihinde belli olacak. Ekonomi gündeminde yakından takip edilen toplantı öncesi, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında faiz kararına ilişkin beklentiler geliyor.

ARALIK AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantı takvimine göre bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönemde yüzde 39,35 olarak güncellendi.

Aynı ankette yer alan TCMB politika faizi beklentisi ise Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için yüzde 38,28 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, piyasa beklentilerinin sınırlı bir değişim ihtimaline işaret ettiğini gösteriyor.

11 Aralık'ta yapılacak PPK toplantısı, yılın son kritik faiz kararlarından biri olması nedeniyle hem iç piyasalar hem de küresel yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.