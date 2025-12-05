CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Baraj doluluk oranları | 5 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranları | 5 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

İSKİ'nin günlük olarak paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı 5 Aralık Cuma günü yüzde 17,39 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden su seviyesi, düne göre yüzde 0,24 oranında azaldı. Uzmanların suyun tasarruflu kullanımı konusunda sık sık yaptığı uyarılarla birlikte kış yağışlarının başlamaması halinde kent genelinde kuraklık sorununun artacağı belirtiliyor. Peki barajlarda son durum ne? İşte 5 Aralık Cuma baraj doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Baraj doluluk oranları | 5 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kentte sonbaharda beklenen yağışların görülmemesi üzerine kuraklık çanları çalmaya başladı. İSKİ'nin günlük olarak yenilediği verilere göre, 5 Aralık Cuma günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,39 olarak ölçüldü. Kış yağışlarının da henüz başlamamasıyla kritik seviyeye gerileyen baraj doluluk oranları hakkında uzmanlar, sık sık uyarıda bulunuyor. Megakentlilere suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrılar yapılırken hangi barajda ne kadar su kaldığını sizler için derledik. İşte detaylar...

5 Aralık baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANI 5 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 5 Aralık Cuma günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,39 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

Barajlarda son durum 5 Aralık 2025

BARAJLARDA SON DURUM 5 ARALIK 2025

Ömerli Barajı: %13,68

Darlık Barajı: %27,87

Elmalı Barajı: %49,27

Terkos Barajı: %19,47

Alibey Barajı: %10,23

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %17,15

Istrancalar Barajı: %29,18

Kazandere Barajı: %2,44

Pabuçdere Barajı: %2,38

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de İrfan Can defteri kapanıyor!
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gözaltına alındı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Son dakika! Bahis soruşturmasında yeni dalga: Futbolcu ve yöneticiler için gözaltı kararı verildi!
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması! Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması! 10:48
F1'de son durak Abu Dabi F1'de son durak Abu Dabi 10:37
Real Oviedo-Mallorca maçı hangi kanalda? Real Oviedo-Mallorca maçı hangi kanalda? 10:36
Beşiktaş’tan Rafa Silva kararı! Beşiktaş’tan Rafa Silva kararı! 10:35
Lakers son saniyede kazandı Lakers son saniyede kazandı 10:22
Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi 10:11
Daha Eski
F.Bahçe'de İrfan Can defteri kapanıyor! F.Bahçe'de İrfan Can defteri kapanıyor! 10:03
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:00
Galatasaray-Samsunspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-Samsunspor muhtemel 11'ler! 09:57
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Bahis soruşturmasında yeni operasyon! 09:52
F.Bahçe'den çifte transfer! F.Bahçe'den çifte transfer! 09:30
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:24