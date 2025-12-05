YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDS/2 sorgulama ekranı!

16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen YDS/2 sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusuyla birlikte 2025-YDS/2 sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Böylece günlerdir "YDS sonuçları açıklandı mı?", "YDS/2 sonuçları nereden bakılıyor?" şeklinde araştırma yapan adayların bekleyişi sona erdi. YDS, özellikle akademik yükselme, yüksek lisans-doktora başvuruları, doçentlik kriterleri ve yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları için kritik bir sınav. Bu nedenle sonuçların açıklanması, çok sayıda aday için yeni bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor.

YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

YDS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.