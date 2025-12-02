Regaip Kandili ne zaman 2025? | Diyanet Regaip Kandili ayın kaçında?

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını simgelemesi sebebiyle İslam dünyasının en önemli günleri arasında yer alır. 'Allah'ın ayı' olan Recep ayının Regaip Kandili ile başlaması sebebiyle bu gecede, Allah'ın kullarına bol bol ihsan ve ikramda bulunduğu, duaların kabul, tövbelerin geçerliği olduğu, ibadetlerin kat kat sevapla vuku bulduğu bilinir. Günahlardan arınmak, gönlünü temizlemek ve Allah'a yakınlaşmak için büyük fırsat olarak görülen Regaip Kandili'nin tarihi de Müslümanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Regaip Kandili ile ilgili merak edilenler...

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Regaip Kandili bu yıl, 25 Aralık 2025 Perşembe günü eda edilecek. İslam'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek bir gece olan Regaip Kandili ile birlikte Recep ayı da başlayacak. Recep ayının 26. gününde ise, yani 15 Ocak 2026'da Miraç Kandili vuku bulacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcı ise, Diyanet'in 2026 Dini Günler Takvimi'nde 19 Şubat 2026 olarak kayıtlara geçti.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam inancına göre, Regaip Kandili gecesi oruç tutmak sünnettir ancak farz değildir. Yani tutulması zorunlu olmamakla birlikte, isteyenler bu geceyi oruçla değerlendirebilir ve manevi sevap kazanabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bazı hadislerde bu gecede oruç tutmanın sevabını dile getirmiştir. Bu oruç genellikle Regaip gecesinden önceki gün yani Perşembe gününü kapsayacak şekilde tutulur. Oruç, sabah ezanı ile başlar ve akşam ezanı ile sona erer. Müslümanlar, bu oruçla birlikte kalplerini temizlemeyi, günahlardan arınmayı ve Allah'a daha yakın olmayı amaçlar. Oruç tutmak, sadece bedeni değil ruhu da arındıran bir ibadettir. Regaip Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, niyetlerini samimi bir şekilde yapmalı, kötü söz ve davranışlardan kaçınmalı ve bu manevi geceyi ibadetle değerlendirmelidir.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Regaip Kandili orucu, genellikle kandil gecesinin gündüzünde tutulur. 2025 yılında Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gününe denk geldiğinden oruç, Perşembe akşamına dek tutulmalı ve Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte tamamlanmalıdır. Bu orucun amacı, Regaip Kandili gecesinin manevi havasını gündüz boyunca oruçla pekiştirmektir. İslam alimleri, bu orucun kişinin günahlardan arınmasına ve Allah'a yakınlaşmasına vesile olduğunu belirtir. Regaip orucu, Ramazan orucu gibi farz olmasa da sevap açısından oldukça kıymetlidir. Bazı Müslümanlar, Regaip Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirmek için hem geceyi hem de gündüzü oruçla değerlendirir. Böylece hem beden hem de ruh bir bütün olarak arınmış olur ve geceye daha yoğun bir manevi farkındalıkla girilir.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regaip Kandili, Müslümanlar için ibadetle geçirilecek özel bir gecedir. Bu gecede en yaygın ibadetlerden biri, gece namazı kılmaktır. Müslümanlar, yatsı namazından sonra nafile namazlar kılarak Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek ve bolca dua etmek de bu gecenin en önemli ibadetlerindendir.

Sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek de Regaip Kandili'nde yapılabilecek ibadetler arasındadır. Bu gecede yapılan hayırların sevabı, normal günlere göre katbekat fazladır. Aile fertleriyle ve sevdiklerle manevi paylaşımlarda bulunmak, dualarda birbirini hatırlamak da bu gecenin ruhuna uygundur.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir çünkü üç ayların başlangıcını müjdeler ve Müslümanlara günahlardan arınma fırsatı sunar. "Regaip" kelimesi, arzu edilen ve rağbet gören anlamına gelir; bu da gecenin Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bir zaman olduğunu gösterir. Bu gece, duaların kabul olacağı, manevi olarak yenilenme ve temizlenme fırsatının sunulduğu özel bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Regaip Kandili gecesini ibadetle geçirmenin önemini vurgulamış ve bu gecede yapılan ibadetlerin sevabının çok büyük olduğunu belirtmiştir.

Regaip Kandili, sadece bireysel değil toplumsal olarak da önemli bir gecedir. Aile ve arkadaşlarla manevi bağları güçlendirmek, yardımlaşmak ve dualarla birbirini hatırlamak bu gecenin ruhuna uygundur. Müslümanlar, bu geceyi değerlendirerek hem ruhsal olarak arınır hem de Allah'a yakınlaşır.