CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? (MasterChef 30 Kasım Pazar)

MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? (MasterChef 30 Kasım Pazar)

MasterChef’te ilk ceketi kazanan yarışmacı büyük merak konusu oldu. 30 Kasım Pazar akşamı yayınlanan MasterChef bölümü nefes kesen rekabete sahne oldu. Yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya mücadele ederken "İlk ceket kimin oldu?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? (MasterChef 30 Kasım Pazar)

MasterChef Türkiye'de finale giden yolda ilk ceket sahibi netleşti. 30 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar en iyi tabağı çıkarabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Jüri değerlendirmesi sonrasında gecenin galibi olan yarışmacı ceketi alarak yarışmada önemli bir dönemece ulaştı. Seyircilerin araştırdığı "MasterChef ilk ceketi kim aldı?" sorusunun yanıtı ve bölümde öne çıkan detaylar merak ediliyor. Peki, dün akşam MasterChef'te ilk ceketi kim aldı? 30 Kasım MasterChef ceketi kazanan yarışmacı kim oldu? İşte o isim...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin ilk sahibi Çağatay oldu.

MASTERCHEF'TE SON 8 YARIŞMACI

Gizem

Sümeyye

Özkan

Barış

Hakan

Mert

Sezer

Çağatay

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

MasterChef 1 Aralık yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi...
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu...
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... 09:26
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları 09:25
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
Daha Eski
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41