Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım Cumartesi | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO 29 KASIM SONUÇLARI | Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 29 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişin ardından merak edilmeye başladı. "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Biletim kazandı mı?" soruları internet aramalarında zirveye çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazanan numaralar resmi olarak açıklandı. Bilet sahipleri, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla biletlerini kolayca kontrol edebilir ve ikramiye kazanıp kazanmadığını anında öğrenebilir. Peki, 29 Kasım Cumartesi kazanan numaralar belli oldu mu? MPİ Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar!

SAYISAL LOTO 29 KASIM CUMARTESİ SONUÇLARI

MPİ Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım Cumartesi günkü çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 26 KASIM ÇARŞAMBA SONUÇLARI

14 - 23 - 24 - 27 - 49 - 85 JOKER: 22 SÜPERSTAR: 59

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam 21:30'da çekilecek büyük ikramiyesi 379.031.278 TL! Çılgın Sayısal Loto'yu bayilerden, Milli Piyango Online https://t.co/fKc9pHYART'dan ve Milli Piyango mobil uygulamasından oynayabilirsiniz! #ÇılgınSayısalLoto #HerkesinŞansı #MilliPiyango pic.twitter.com/L8CJQPwJ9v — Milli Piyango Online (@millipiyango__) November 26, 2025

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Cumartesi günü (bugün), saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.