Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugünkü maçlar!

“28 Kasım’da bugün hangi maçlar var?” sorusu futbol takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde birçok kritik karşılaşma oynanacak. Süper Lig’de Kocaelispor - Gençlerbirliği mücadelesi sahne alırken, Avrupa’da Getafe - Elche, Como - Sassuolo, M’Gladbach - Leipzig ve Metz - Rennes gibi önemli maçlar futbol tutkunlarını bekliyor.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52
Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma gününün canlı maç listesi belli oldu. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de üç karşılaşma oynanacak. Akşam saatlerinde Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı futbolseverlerin takibinde olacak. Avrupa'da ise Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve LaLiga'da birçok mücadele sahne alıyor. Getafe – Elche, Zwolle - Heerenveen, Metz - Rennes, Como - Sassuolo ve Leipzig - Gladbach günün dikkat çeken maçları arasında. 28 Kasım fikstürü ve canlı skorlar burada!

BUGÜNKÜ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig

20:00 Kocaelispor vs Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig

17:00 Amed SK vs Esenler Erokspor

20:00 Pendikspor vs Manisa FK

LaLiga

23:00 Getafe vs Elche

Serie A

22:45 Como vs Sassuolo

Ligue 1

22:45 Metz vs Rennes

Bundesliga

22:30 Mönchengladbach vs Leipzig

Premier Lig (Portekiz)

23:15 V. Guimaraes vs AVS

