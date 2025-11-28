Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugünkü maçlar!

Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma gününün canlı maç listesi belli oldu. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de üç karşılaşma oynanacak. Akşam saatlerinde Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı futbolseverlerin takibinde olacak. Avrupa'da ise Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve LaLiga'da birçok mücadele sahne alıyor. Getafe – Elche, Zwolle - Heerenveen, Metz - Rennes, Como - Sassuolo ve Leipzig - Gladbach günün dikkat çeken maçları arasında. 28 Kasım fikstürü ve canlı skorlar burada!
BUGÜNKÜ MAÇLAR
Trendyol Süper Lig
20:00 Kocaelispor vs Gençlerbirliği
Trendyol 1. Lig
17:00 Amed SK vs Esenler Erokspor
20:00 Pendikspor vs Manisa FK
LaLiga
23:00 Getafe vs Elche
Serie A
22:45 Como vs Sassuolo
Ligue 1
22:45 Metz vs Rennes
Bundesliga
22:30 Mönchengladbach vs Leipzig
Premier Lig (Portekiz)
23:15 V. Guimaraes vs AVS
ASpor CANLI YAYIN