CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto 26 Kasım Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 26 Kasım Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Kasım Çarşamba günü çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenlerin zengin olma hayallerini süsleyen Sayısal Loto, bu haftanın talihlisine tam 379 milyon 31 bin 278 TL veriyor. Haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) gerçekleşen çekilişin sonuçlarını görmek ve kendi oynadığı numaraların ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler için Çılgın Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto 26 Kasım Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın talihlisi belli oluyor. 26 Kasım Çarşamba günü, talihlisine 379 milyon 31 bin 278 TL kazandıracak olan Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Kolonda yer alan 90 numaradan 6 tanesini, Joker ve Süper Star numarası ile birlikte doğru bilen kişiye verilecek rakam herkesin hayallerini süslerken haftanın talihlisini belirlemek için yapılan çekilişin sonuçlarını sizler için derledik. İşte 26 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO 26 KASIM ÇARŞAMBA SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da 26 Kasım Çarşamba gününün şanslı numaraları henüz belli olmadı. Saat 21.30'da yapılacak çekilişin ardından kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 KASIM PAZARTESİ SONUÇLARI

24-34-59-60-61-70 Joker:53 SüperStar:45

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye bir şok daha!
Skriniar'ın yanında kim oynayacak?
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Tıp Kurultayı'nda önemli açıklamalar
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
27. Dünya Karate Şampiyonası! 27. Dünya Karate Şampiyonası! 14:27
Boluspor'da hazırlıklar! Boluspor'da hazırlıklar! 14:02
Sivasspor 5’te 5 peşinde! Sivasspor 5’te 5 peşinde! 13:52
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! 13:31
F.Bahçe'ye bir şok daha! F.Bahçe'ye bir şok daha! 13:18
Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi 12:58
Daha Eski
E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? 12:50
Kanarya Ferencvaros maçına hazır! Kanarya Ferencvaros maçına hazır! 12:34
Liverpool-PSV maçı detayları! Liverpool-PSV maçı detayları! 12:28
Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! 12:15
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51