Altın fiyatları yükselişte! 26 Kasım gram altın ne kadar, kaç TL?

26 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları araştırılıyor. Ekonomideki belirsizlikler nedeniyle altın yatırımcıları fiyatları yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Bugün gram altın kaç TL? İşte canlı altın alış–satış fiyatları…

Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar, 26 Kasım Çarşamba günü altın fiyatlarını merak ediyor. Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde altın yatırımcıları fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalanma, piyasada belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Bugün altın almak isteyen pek çok kişi, "Bugün altın fiyatları yükseldi mi?", "Satış için doğru zaman mı?" sorularını araştırıyor. Kapalı çarşı ve online işlem platformlarında alış–satış fiyatları arasında farklar bulunurken, uzmanlar kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? 26 Kasım gram altın ne kadar oldu? Canlı altın alış-satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Goldman Sachs araştırmasına göre, küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve yatırımcıların altını güvenli liman olarak görmesi fiyatları yukarı çekebilir. Doların değer kaybetmesi ve faiz oranlarının düşük kalması altın için olumlu görünüyor: altın dolar bazında fiyatlandırılıyor, dolar zayıfsa altının TL karşılığı yükselebilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri yatırımcıları altına yönlendiriyor; bu da talebi artırıyor.

26 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

26 Kasım Çarşamba gram altının alış fiyatı 5.685,25 TL; satış fiyatı ise 5.686,04 TL'dir.

💥CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2025 💥

Gram Altın Alış: 5.685,25 ₺

Gram Altın Satış: 5.686,04₺

Çeyrek Altın Alış: 9.472,00₺

Çeyrek Altın Satış: 9.556,00₺

Yarım Altın Alış: 18.943,00₺

Yarım Altın Satış: 19.112,00₺

Tam Altın Alış: 37.030,96₺

Tam Altın Satış: 37.763,06₺

Ata Altın Alış: 38.197,39₺

Ata Altın Satış: 37.761,99₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.240,47₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.286,23₺

Gümüş Alış: 71,03₺

Gümüş Satış: 71,08₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 26 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42,45 (Alış) - 42,48 (Satış)

◼EURO: 49,16 (Alış) - 49,20 (Satış)

◼STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,05 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Kasım Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

