BUGÜN MAÇ VAR MI? 25 Kasım Salı hangi maç, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI?
25 Kasım tarihinde futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Şampiyonlar Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Özellikle Türk temsilcisi Galatasaray, saat 20:45'te U.S Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nün maç günü paylaşımı
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi🗓️ 5. Hafta⚽ Union SG📆 25.11.2025 ⏰ 20.45🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi📲 #GSvUSG #UCL pic.twitter.com/ctpJzvWMmo&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2025
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde ise dev karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ajax - Benfica, Chelsea - Barcelona, Manchester City - Leverkusen ve Napoli - Karabağ gibi maçlar futbol tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.
AFC Şampiyonlar Ligi'nde hem Doğu hem Batı gruplarında karşılaşmalar oynanırken, genç yeteneklerin mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi de heyecan dolu maçlara sahne olacak. Galatasaray U19 takımı ise R. Union SG U19 ile karşı karşıya gelecek. İşte bugünkü maçlar:
Şampiyonlar Ligi (Türk Takımları)
20:45 Galatasaray 🆚 U.S Gilloise
Şampiyonlar Ligi
20:45 Ajax 🆚 Benfica
23:00 B. Dortmund 🆚 Villarreal
23:00 Bodø/Glimt 🆚 Juventus
23:00 Chelsea 🆚 Barcelona
23:00 Man. City 🆚 B. Leverkusen
23:00 Marsilya 🆚 Newcastle
23:00 Napoli 🆚 Karabağ
23:00 Slavia Prag 🆚 Ath. Bilbao
AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu
10:45 Melbourne City 🆚 Johor Darul
13:00 Gangwon 🆚 Machida Z.
13:00 Shanghai Port 🆚 FC Seoul
15:15 Chengdu 🆚 S. Hiroshima
AFC Şampiyonlar Ligi – Batı
19:00 Al Wahda 🆚 Al Sadd
21:15 Al Hilal 🆚 Al Shorta
UEFA Gençlik Ligi
13:00 Bodø/Glimt U19 🆚 Juventus U19
13:00 Galatasaray U19 🆚 R. Union SG U19
15:00 Ajax U19 🆚 Benfica U19
15:00 Slavia U19 🆚 Ath Bilbao U19
16:00 Chelsea U19 🆚 Barcelona U19
16:00 Napoli U19 🆚 Karabağ U19
16:30 Marsilya U19 🆚 Newcastle U19
18:00 Dortmund U19 🆚 Villarreal U19
18:00 Man. City U19 🆚 Leverkusen U19