BUGÜN MAÇ VAR MI? 25 Kasım Salı hangi maç, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bugün maç var mı? 25 Kasım futbol takvimi yoğun maçlarla dolu. Şampiyonlar Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde birçok kritik mücadele sahne alacak. Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri ise Galatasaray - U.S Gilloise maçı. Sarı kırmızılı temsilcimiz saat 20:45'te sahaya çıkacak. Günün maç programı, saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte 25 Kasım maç takvimi ve yayın bilgileri…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

25 Kasım tarihinde futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Şampiyonlar Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Özellikle Türk temsilcisi Galatasaray, saat 20:45'te U.S Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nün maç günü paylaşımı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde ise dev karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ajax - Benfica, Chelsea - Barcelona, Manchester City - Leverkusen ve Napoli - Karabağ gibi maçlar futbol tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde hem Doğu hem Batı gruplarında karşılaşmalar oynanırken, genç yeteneklerin mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi de heyecan dolu maçlara sahne olacak. Galatasaray U19 takımı ise R. Union SG U19 ile karşı karşıya gelecek. İşte bugünkü maçlar:

Şampiyonlar Ligi (Türk Takımları)

20:45 Galatasaray 🆚 U.S Gilloise

Şampiyonlar Ligi

20:45 Ajax 🆚 Benfica

23:00 B. Dortmund 🆚 Villarreal

23:00 Bodø/Glimt 🆚 Juventus

23:00 Chelsea 🆚 Barcelona

23:00 Man. City 🆚 B. Leverkusen

23:00 Marsilya 🆚 Newcastle

23:00 Napoli 🆚 Karabağ

23:00 Slavia Prag 🆚 Ath. Bilbao

AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu

10:45 Melbourne City 🆚 Johor Darul

13:00 Gangwon 🆚 Machida Z.

13:00 Shanghai Port 🆚 FC Seoul

15:15 Chengdu 🆚 S. Hiroshima

AFC Şampiyonlar Ligi – Batı

19:00 Al Wahda 🆚 Al Sadd

21:15 Al Hilal 🆚 Al Shorta

UEFA Gençlik Ligi

13:00 Bodø/Glimt U19 🆚 Juventus U19

13:00 Galatasaray U19 🆚 R. Union SG U19

15:00 Ajax U19 🆚 Benfica U19

15:00 Slavia U19 🆚 Ath Bilbao U19

16:00 Chelsea U19 🆚 Barcelona U19

16:00 Napoli U19 🆚 Karabağ U19

16:30 Marsilya U19 🆚 Newcastle U19

18:00 Dortmund U19 🆚 Villarreal U19

18:00 Man. City U19 🆚 Leverkusen U19