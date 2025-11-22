Esnaf kredilerine indirim geliyor! Bakan Bolat duyurdu: Faiz indirimi ne zaman başlıyor?

Esnafa müjde geldi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine destekli esnaf kredilerinde faiz indirimi uygulanacağını resmi açıklamayla duyurdu. Bakan Bolat, indirimin yeni yılın başıyla birlikte yürürlüğe gireceğini ifade etti. Ekonomik koşullar nedeniyle kredi maliyetlerinin artmasından şikayetçi olan esnaf için bu düzenlemenin rahatlama sağlayacağı ifade ediliyor. Konuya ilişkin detaylar ve yeni kredi şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Vatandaşlar, "Esnaf kredisi faiz indirimi başladı mı?" ve "Kredi koşulları nasıl olacak?" sorularının cevabını merak ediyor.

ESNAF KREDİLERİNDE FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Antalya'da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Esnaf Toplantısı, Türkiye genelindeki kredi ve kefalet kooperatifleri temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler de yer aldı. Türkiye'nin 22 yılın sonunda gerçekten dünyada çok iyi bir yere yükseldiğinı ve dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu belirten Bakan Bolat, esnafa yönelik Bakanlık, Halk Bankası, TESK ve TESKOMB'la iş birliği halinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

MAKİNE ALIMLARINDA 2,5 MİLYON TL ÜST LİMİT

Bugün sayısı 2 milyon 300 bin esnafın, aileleriyle 10 milyonluk bir kitleyi barındırdığını kaydeden Bakan Bolat, "Yeni olarak şunu ifade etmek istiyorum, birincisi inşallah yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50'li sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun diyorum. İkincisi ticari araçlarda biliyorsunuz 2,5 milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2,5 milyon liraya yükseltilmiştir" dedi.

KREDİ DOSYALARI RAFTAN İNDİRİLİYOR

Üçüncü ve herkesin merakla beklediği kredi dosyalarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bolat, "Şu anda bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar Türk lirasına ulaştık. Bu geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artıştı. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı. Ancak çok sayıda bekleyen dosyalar olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyor. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar inşallah Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak" diye konuştu.

KREDİ FATURALANDIRMADA BİR YIL DAHA ERTELEME

Dördüncü konuyu TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün dile getirdiğini belirten Bakan Bolat, "Esnaf kredileri verilirken, bunun alınan sebebini gösteren faturalandırma uygulamasında 1 yıllık geçen yıl erteleme yapılmıştı. Ticaret Bakanlığımızın, TESKOMB'un, TESK'in gayretleriyle sağ olsun Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu 1 yıllık ertelemeyi gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede yapılan çalışmalarda gördük ki esnafımızın biraz daha mühlete ihtiyacı var. Hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyoruz. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması 1 yıl daha erteleniyor. Hazine Maliye Bakanlığımız kararı Cumhurbaşkanlığımıza gönderdi. Kısa bir süre sonra inşallah çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

SON 5 YILDA 1,5 MİLYON YENİ ESNAF

AK Parti'nin esnaf dostu bir hükümet olduğu ve son 5 yılda yaşanan zorluklara da dikkat çeken Bakan Bolat, "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bizim başımıza geldi. Covid'iydi, salgınıydı, Rusya- Ukrayna savaşıydı, enerji kriziydi, gıda kriziydi, depremlerdi, ekonomik durgunluktu, ondan önce yüksek enflasyondu ama bu dönemde bile son 5 yılda 1 milyon 585 bin esnafımız iş yeri açmış, yeni olarak tescil işlemi. Buna karşılık 585 bin kapama olmuş. 3 açılma olmuş, 1 kapama olmuş ve esnafımızın sayısı artmaya devam etmiş. Biz bu gerçeği görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Esnaf sayımız ne kadar artarsa Türkiye ekonomisi, Türkiye ticareti o kadar büyüyecektir" diye konuştu.

KREDİ DOSYALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da konuşmasında esnaf için gayretlerinin devam ettiğini belirterek, "2024 yılında esnafımıza 115 milyar TL esnaf kredisi kullandırdık. Bu rakamı 2025 yılında Kasım ayı itibarıyla 148 milyar TL'ye taşıdık. 2024 yılında 38 milyar TL ilave finansman verdik. 2025'te günümüz itibarıyla 40 milyara çıkardık. Tabii ki esnafımızın bekleyen dosyalarının farkındayız. Bu noktada da arkadaşlarımla yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve pazartesiden itibaren sizin; odalarda, kooperatiflerde, şubelerde bekleyen kredi dosyalarımızı hızlı bir şekilde aşağı indirecek çalışmalara başlayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Tabii bu arada sıfıra yakın takip oranları içerisinde de sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü kredilerimizin amacına yönelik kullandırılması ve geri dönüşünün de başarılı olması kredilerin devamı için çok çok önemli. Bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetler için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

'YENİ BİR KREDİ AÇIYORUZ'

Sübvansiyonlu esnaf kredisi dışında talep eden esnafa kullandırmak üzere yeni bir takım kredi ürünleri geliştirdiklerini açıklayan Arslan, şunları söyledi: "Sübvansiyonlu olmaksızın ama uygun faiz oranlarını yakalayacak birtakım ürünler. Bunlardan biri esnafımızdan ipotek alınıyor. Bu ipoteklere birinci dereceyi kooperatifler koyuyor. Bunlara ikinci derece ipotek koymak suretiyle esnafımıza kendi kaynağımızdan ve sübvansiyonsuz 1 milyon liraya kadar yeni bir kredi açıyoruz. Bu da inşallah rahatlatacak. Hayırlı olsun. Ayrıca yine Kredi Garanti Fonu ile de görüşmeler yaptık. Onlar da vereceği kefaletle birlikte yine ilave 500 bin liralık bir kredi limiti oluşturuyoruz. Bu da inşallah hayırlı olsun. Ayrıca Paraf esnaf kredi kartımız var. Buradaki limitlerimizi de esnaf başına 500 bin lira limite çıkartıyoruz. Bu da hayırlı olsun. Allah'ın izniyle yılbaşından itibaren de esnafımızın ödediği 25 olan faiz oranlarında da kayda değer bir indirim yapacağız. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Esnafımıza ne yapsak az sizlere gerçekten minnettarız. Esnafımız ülke ekonomimizin bel kemiğidir." Toplantının sonunda esnaf temsilcileri, Bakan Bolat ve protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faturalandırma ile ilgili yeni bir yıllık erteleme süresini içeren kararnamenin taslağı da Bolat'ın konuşması sonrasında ekrana yansıtıldı.