Haberler Haberler Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 10. bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht, 10. ve yeni bölümüyle 20 Kasım Perşembe günü ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla her hafta reyting rekorları kıran sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kardeşi Reyhan ile yüzleşen Timur'u neler bekliyor? Yahya ve Zülfikar'ın 20 yılın ardından yaşadığı büyük yüzleşme kimi, nasıl etkileyecek? İşte Veliaht 10. bölüm konusu ve detayları...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 08:17
Veliaht, 10. bölümüyle seyircilerini yine ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı dizi, hikayesini Esenler Otogarı'nın zorlu atmosferinde kuran bir aile ve güç mücadelesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki etkisini kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın yerine kimin geçeceği merak edilirken, ailesi gözünü yıllar önce yurt dışına gittiği söylenen oğlu Zafer'in dönüşüne dikiyor. Ancak bu sırada babasından miras kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un Karslı ailesiyle yolu kesişiyor ve beklenmedik bir şekilde ailenin yeni "veliahtı" olarak gösteriliyor. Bu sahte kimlik oyunu, Karslı kardeşler arasında büyük bir rekabete, entrikaya ve gerilime yol açarken, dizi güç, miras, aşk ve intikam temalarını iç içe işleyen güçlü bir drama sunuyor. Her hafta yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Veliaht'ın yeni bölüm bilgileri haberimizde...

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.

Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra'nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya'nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur'un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

