Süper Loto kazanan numaralar 20 Kasım Perşembe

Süper Loto kazanan numaralar 20 Kasım Perşembe

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, bu hafta tamı tamına 93 milyon 885 bin 464 TL kazandırıyor. Haftanın talihlisinin belli olacağı çekilişle şanslı bir kişinin zengin olma hayalleri gerçeğe kavuşacak. Her kolonda bulunan 60 numara içinden seçilen 6 rakamı tutturabilenin büyük ikramiyeye sahip olacağı Süper Loto'da, haftanın talihlisi ve kazanan numaralar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 10:57
Süper Loto kazanan numaralar 20 Kasım Perşembe

Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 93 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 20 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları...

20 KASIM PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin 20 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO 18 KASIM KAZANAN NUMARALAR

1 - 9 - 16 - 30 - 45 - 54

Süper Loto kazanan numaralar 20 Kasım 2025

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

