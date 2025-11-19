Sayısal Loto sonuçları: 19 Kasım Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
19 Kasım tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu severler tarafından merak edilen kazandıran numaralar ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından resmen duyuruldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye yine dikkat çekerken, birçok kişi “Kuponum tuttu mu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 11:30
Haftanın en çok araştırılan konularından biri olan 19 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunu severler, Milli Piyango canlı yayınında çekilen numaraları merakla takip etti. Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı, kupon sahiplerine hızlı sonuç kontrolü imkânı sunuyor. Bileti olan vatandaşlar, numaralarını girerek anında kazanç durumunu öğrenebiliyor. Vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. 19 Kasım Çarşamba Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte detaylar…

19 KASIM SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

19 Kasım tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

17 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 - 27 - 31 - 32 - 43 - 65 JOKER 26 - SÜPERSTAR 48

SAYISAL LOTO 19 KASIM 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

