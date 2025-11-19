CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MasterChef 18 Kasım 2025 eleme adayı! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

18 Kasım 2025 MasterChef Türkiye bölümünde heyecan doruktaydı. Yarışmacılar, hem bireysel hem de takım yarışmalarında yeteneklerini sergileyerek eleme adayı olmamak için mücadele etti. Bu bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, hem kendisini hem de takım arkadaşlarını eleme riskinden korudu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:21
18 Kasım 2025 MasterChef Türkiye bölümü, yarışmacılar ve izleyiciler için büyük bir heyecanla geçti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunları ve takım yarışmaları ile eleme potasına düşmemek için mücadele etti. Bölümün sonunda, jüri değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te eleme adayı kim oldu? sorusu netleşti. Dokunulmazlık kazanan yarışmacı, kendisini ve takım arkadaşlarını elemeden korudu ve bölümün en kritik anlarından birini yaşattı. İzleyiciler sosyal medyada bölümün öne çıkan anlarını ve yarışmacı performanslarını tartıştı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış oldu.

MASTERCHEF 18 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te eleme adayları Eylül ve Hakan oldu.

MAVİ TAKIM

Sezer (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Hakan

Barış

Eylül

KIRMIZI TAKIM

Ayla (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Özkan

Mert

Murat Can

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
