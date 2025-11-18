Ulaşıma fırtına engeli: İDO, BUDO iptal seferler (18 Kasım Salı)

İstanbullular güne fırtınayla başladı. Megakentte hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nı etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, sabahın ilk saatlerinde fırtınaya döndü. Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 70 km'ye ulaşması bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Marmara'nın sahil kentleri ve Kuzey Ege'de de etkili olması beklenen fırtınaya karşı AFAD, AKOM ve MGM'den uyarılar arka arkaya gelirken deniz ulaşımı da hava muhalefetinden nasibini aldı. İstanbul ve Bursa'da 18 Kasım Salı günü yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

18 KASIM İDO İPTAL SEFERLER

İDO'nun resmi internet sitesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.11.2025 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.11.2025 19:00

İDO iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN

18 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER

18.11.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN

18 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

Şehir Hatları'nın resmi web sitesinde ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferleri iptal olurken ulaşımın başlayacağı süreye ilişkin bilgiye yer verilmedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlarımızdaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Bilgilerinize sunarız."

ŞEHİR HATLARI iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN