Haberler Haberler İstanbul'da şiddetli rüzgar: Alarm verildi | 18 Kasım hava durumu

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Alarm verildi | 18 Kasım hava durumu

İstanbul'da 18 Kasım 2025 günü şiddetli lodos etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, sabahın ilk saatleriyle şiddetini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 70 km hıza ulaşması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 18 Kasım Salı illere göre hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:58
İstanbul'da şiddetli rüzgar: Alarm verildi | 18 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan ve günün ilk saatleriyle kuvvetini artıran lodosun çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara sebep olabileceği belirtildi. Rüzgarın hızının saatte 70 km'ye ulaşması beklenirken fırtınanın, İstanbul dışında Marmara Bölgesi'nin diğer illeri ve Kuzey Ege'de de etkili olması bekleniyor.

18 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 18 Kasım Salı günü ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

18 Kasım Salı hava durumu

MGM'DEN UYARI: FIRTINAYA DİKKAT!

MGM'nin resmi internet sitesinde yapılan 'kuvvetli rüzgar' uyarısında şu ifadelere yer verildi: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Kasım Salı: Rüzgarlı | 21°C

19 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu | 21°C

20 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu | 21°C

21 Kasım Cuma: Parçalı Bulutlu | 21°C

22 Kasım Cumartesi: Parçalı Bulutlu | 20°C

İstanbul 5 günlük hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C: Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C: Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak?

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'a fırtına uyarısı verildi!

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den İstanbullulara 'fırtına' uyarısı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C: Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C: Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C: Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

