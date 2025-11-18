CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya Erkekler Günü ne zaman? | Erkekler Günü hangi gün kutlanır?

Dünya Erkekler Günü ne zaman? | Erkekler Günü hangi gün kutlanır?

Dünya Erkekler Günü ya da Uluslararası Erkekler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmesiyle birlikte her yıl aynı tarihte, dünya genelinde kutlanmaktadır. Tıpkı Kadınlar Günü'nde olduğu Erkekler Günü'nde de amaç cinsiyet eşitliğinin vurgulanmasıdır. Erkeklerin toplumdaki rolüne dikkat çekmeyi, onların aile, iş ve sosyal yaşamdaki katkılarını görünür kılmayı amaçlayan bu özel gün, kutlamadan ziyade farkındalık oluşturma amacı taşır. Peki Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 07:44
Dünya Erkekler Günü ne zaman? | Erkekler Günü hangi gün kutlanır?

Dünya Erkekler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesinin ardından 70'in üzerinde ülke tarafından kabul edilip kutlanmaktadır. Erkeklerin karşılaştığı sosyal baskılar, sorumluluk yükleri, ruh sağlığı sorunları ve toplumsal beklentiler gibi konulara değinilen bu önemli günde, tıpkı Kadınlar Günü'nde olduğu gibi cinsiyet eşitliği sıklıkla vurgulanır. Özellikle ruh sağlığı konusunda erkeklerin yaşadığı çekinceler ve konuşamama kültürü, Dünya Erkekler Günü'nün temelini oluşturan etkinliklerin arasında yer alıyor. Peki Dünya Erkekler Günü ne zaman? Erkekler Günü hangi gün kutlanır? İşte detaylar...

Dünya Erkekler Günü hangi gün?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da kutlanır. Erkeklerin maruz kaldığı cinsiyet eşitsizlikleri ve dezavantajlı durumları ele alan bu gün, kadın-erkek karşılaştırması yapmak yerine toplumsal dengeyi ve sağlıklı ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Aile bağlarının güçlenmesi, babalık rolünün desteklenmesi, genç erkeklere doğru rehberlik edilmesi gibi temalar Dünya Erkekler Günü'nün öne çıkan başlıkları arasında.

Dünya Erkekler Günü ne zaman?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI

  • Hayatı sessizce omuzlayan, emeğiyle değer katan tüm erkeklerin Dünya Erkekler Günü kutlu olsun.
  • Güçlü oldukları kadar kırılgan yanlarıyla da değerli olan tüm erkeklere… İyi ki varsınız.
  • Aileye, işe, hayata verdikleri emekle görünmez kahraman olan tüm erkeklere teşekkürler.
  • Erkeklerin de konuşmaya, duygularını paylaşmaya hakkı var. Sessiz güç değil, gerçek güç budur.
  • İyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir eş olmak için çabalayan tüm erkeklerin günü kutlu olsun.
  • Topluma katkısıyla çevresine ışık olan tüm erkeklere selam olsun. Mutlu Dünya Erkekler Günü!

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Erkekler Günü'nün ortaya çıkışı 1990'lı yılların sonuna dayanıyor. Günün kurucusu olarak kabul edilen Trinidad ve Tobago'dan Dr. Jerome Teelucksingh, 19 Kasım tarihini babasının doğum günü olması ve o dönemde ülkede yaşanan toplumsal birlik hareketine denk gelmesi nedeniyle seçti. Teelucksingh'in amacı, erkeklerin toplumdaki olumlu katkılarını vurgulamak, aynı zamanda erkeklerin yaşadığı ancak çoğu zaman konuşulmayan sorunlara dikkat çekmekti. Bu yaklaşım kısa sürede uluslararası ilgi gördü ve gün bugün 70'ten fazla ülkede tanınan bir farkındalık etkinliğine dönüştü.

'Güçlü Olmak Zorunda' hissine karşı

Dünya Erkekler Günü'nün temel mesajlarından biri, erkeklerin karşılaştığı sorunların da tıpkı diğer toplumsal konular gibi görünür kılınması gerektiği yönünde. Özellikle ruh sağlığı, intihar oranları, aile içi sorumluluk baskıları, çalışma koşulları ve sosyal beklentiler, bu günün en sık gündeme taşıdığı başlıklardan bazıları. Birçok uzman, erkeklerin "güçlü olmak zorunda" hissiyle duygularını ifade edemediğini, bunun da uzun vadede psikolojik sorunları derinleştirdiğini vurguluyor. Bu nedenle Dünya Erkekler Günü, toplumda sağlıklı iletişim modellerinin güçlendirilmesine rehberlik eden önemli bir araç haline geldi.

Dünya Erkekler Günü neden kutlanır?

'Pozitif Erkeklik' teşvik ediliyor

Günün bir diğer önemli yönü ise genç erkeklere rol model olunması ve pozitif erkeklik anlayışının desteklenmesi. "Pozitif erkeklik" kavramı; sorumluluk sahibi, duygularını ifade edebilen, şiddetten uzak, çevresine değer katan bir karakter profilini işaret ediyor. Okullarda, sivil toplum kuruluşlarında ve bazı ülkelerde resmi kurumlarda yapılan etkinlikler, özellikle genç erkeklerin sağlıklı bir kimlik geliştirmelerini hedefliyor. Bu çalışmalar, toplumlarda huzuru, aile içi ilişkilerde dengeyi ve sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Amaç kutlama değil farkındalık

Bugün Dünya Erkekler Günü; kutlama yönünün yanı sıra, farkındalık ve toplumsal gelişim adına önemli bir platform niteliği taşıyor. Erkeklerin sağlık taramalarına yönlendirilmesinden aile içi rol paylaşımına, eğitimden çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyet dengelerine kadar birçok alanda tartışma zemini oluşturuyor. Her yıl farklı temalarla işlenen bu özel gün, daha sağlıklı bir toplum yapısına ulaşmak için erkeklerin de desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

