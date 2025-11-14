CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı! ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır?

ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı! ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır?

Ölçme, Seçmve ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2026 sınav takvimini açıkladı. Birçok dalda yapılacak sınavların tarihleri belli olurken, milyonlarca aday tarafından merak edilen takvim sonrası, "ÖSYM sınav takvimine 2026 nasıl bakılır?" sorusu gündem oldu. İşte, ÖSYM sınav takvimi hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:55
ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı! ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Milyonlarca adayın merakla beklediği açıklama sonrasında, gözler "2026 ÖSYM sınav takvimine nasıl ulaşılır?" sorusuna çevrildi. Üniversite sınavlarından kamu personeli alımlarına, yabancı dil sınavlarından mesleki yeterlilik testlerine kadar birçok önemli sınavın tarihlerinin belli olmasıyla birlikte adaylar planlamalarını yapmaya başladı. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır ve adayları bu yıl hangi önemli tarihler bekliyor? İşte, ÖSYM'nin 2026 takvimine dair öne çıkan detaylar…

ÖSYM sınav takvimi 2026

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Birden fazla alanda sınava girmeye hazırlanan adaylar, "2026 ÖSYM sınav takivine nasıl bakılır?" sorusunu araştırırken, yetkililer konu hakkında açıklama paylaştı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNE NASIL BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Kasım Cuma günü itibariyle 2026 sınav takvimini erişime açtı. ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara bakmak isteyen adaylar, https://www.osym.gov.tr adresinden ÖSYM sınav takvimine ulaşabilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNE 2026 GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM sınav takvimi 2026 nasıl bakılır?

