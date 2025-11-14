ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı! ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Milyonlarca adayın merakla beklediği açıklama sonrasında, gözler "2026 ÖSYM sınav takvimine nasıl ulaşılır?" sorusuna çevrildi. Üniversite sınavlarından kamu personeli alımlarına, yabancı dil sınavlarından mesleki yeterlilik testlerine kadar birçok önemli sınavın tarihlerinin belli olmasıyla birlikte adaylar planlamalarını yapmaya başladı. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimine nasıl bakılır ve adayları bu yıl hangi önemli tarihler bekliyor? İşte, ÖSYM'nin 2026 takvimine dair öne çıkan detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Birden fazla alanda sınava girmeye hazırlanan adaylar, "2026 ÖSYM sınav takivine nasıl bakılır?" sorusunu araştırırken, yetkililer konu hakkında açıklama paylaştı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNE NASIL BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Kasım Cuma günü itibariyle 2026 sınav takvimini erişime açtı. ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara bakmak isteyen adaylar, https://www.osym.gov.tr adresinden ÖSYM sınav takvimine ulaşabilecek.

