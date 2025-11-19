CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS 2026 sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT’nin 2026’da hangi tarihlerde yapılacağını öğrenerek sınav hazırlıklarını planlayabilir. Sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama takvimi ÖSYM’nin resmi sitesinde detaylı şekilde yayınlanmıştır. Peki, YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM, YKS 2026 sınav takvimini açıkladı. Peki, TYT, AYT ve YDT 2026 hangi tarihlerde yapılacak? Sınav tarihleri artık belli oldu. YKS'ye girecek adaylar, bu takvimi öğrenerek eksiksiz bir planlama yapabilir. 2026 YKS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM duyurusunda tüm detaylarıyla yer alıyor. Adaylar, ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. YKS'nin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

YKS NE ZAMAN 2026?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı"
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor
Bu gece parti Türkiye'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçi Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı! Milli güreşçi Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı! 10:18
Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke oldular! Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke oldular! 10:16
Avrupa devleri Oulai için devrede! Avrupa devleri Oulai için devrede! 10:09
Anadolu Efes Barcelona'yı konuk edecek! Anadolu Efes Barcelona'yı konuk edecek! 10:09
Paris FC-Benfica maçı ne zaman? Paris FC-Benfica maçı ne zaman? 10:00
Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..." Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..." 09:59
Daha Eski
F.Bahçelileri coşturan Depay haberi! F.Bahçelileri coşturan Depay haberi! 09:51
52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 09:49
Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! 09:36
Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? 09:25
G.Saray'da o isme özel ilgi! G.Saray'da o isme özel ilgi! 09:16
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor 09:16