ÖSYM, YKS 2026 sınav takvimini açıkladı. Peki, TYT, AYT ve YDT 2026 hangi tarihlerde yapılacak? Sınav tarihleri artık belli oldu. YKS'ye girecek adaylar, bu takvimi öğrenerek eksiksiz bir planlama yapabilir. 2026 YKS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM duyurusunda tüm detaylarıyla yer alıyor. Adaylar, ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. YKS'nin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

YKS NE ZAMAN 2026?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 14, 2025

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.