Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi çatısı altında faaliyet gösterecek eğitim ve uygulama merkezleri için 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edeceğini açıkladı. Sürece dair hazırlanan resmi kılavuz MEB tarafından yayımlanırken, başvurular 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı ve 13 Şubat tarihine kadar sürecek. Adaylar, başvuru işlemlerini Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre yapacak. 2026 yılına yönelik personel alımında başvuru ekranı, aranan koşullar ve kontenjan bilgileri kılavuzda ayrıntılı şekilde yer alıyor. İşte detaylar...

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KILAVUZU

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde 12 farklı merkezde faaliyet gösterecek eğitim ve uygulama birimleri için sözleşmeli eğitim personeli alımına yönelik resmi kılavuz yayımlandı. İstihdam süreci, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği esas alınarak yürütülecek ve Akademinin eğitim çalışmalarında aktif görev alacak kadroları kapsayacak.

Kılavuza göre başvuru yapabilecek adaylar net şekilde belirlendi. Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli olup doktora veya daha üst akademik ünvanına sahip öğretmenler ile diğer personel başvuru hakkına sahip olacak. Bunun yanı sıra, MEB bünyesinde öğretmen olarak çalışan ve uzman öğretmen ya da başöğretmen ünvanı bulunan adaylar da söz konusu pozisyonlar için değerlendirmeye alınacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli başvurusu, mebakbis.meb.gov.tr/başvuru adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak kolayca yapılıyor. Başvuru sürecinde adaylar, doktora mezuniyet alanları ya da öğretmenlik branşları doğrultusunda kendilerine uygun olan eğitim ve uygulama merkezlerinden bir tercih yapma hakkına sahip olacak. Süreç tamamen çevrim içi yürütülecek ve tercihler adayın mesleki geçmişine göre değerlendirilecek.

MEB PORSENEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB PORSENEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilecek eğitim personeli için genel ve özel başvuru koşulları netleştirildi. Buna göre adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen ve kamu görevine girişte aranan temel nitelikleri taşıması gerekiyor.

Özel şartlar ise adayın görev yaptığı kuruma göre farklılık gösteriyor. Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında üniversitelerde görev yapanlar için; hâlihazırda öğretim üyesi kadrosunda bulunmak ve profesör, doçent ya da doktor öğretim üyesi unvanına sahip olmak şartı aranıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan adaylar açısından ise iki alternatif bulunuyor: doktora veya daha üst bir akademik dereceye sahip olmak ya da öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını taşımak. Bu şartları sağlayan adaylar, değerlendirme sürecine dahil edilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Milli Eğitim Akademisi kapsamında açılan eğitim ve uygulama merkezleri için kontenjan dağılımları da netleşti. Buna göre Aksaray merkezinde 46, Erzurum'da 35, Gaziantep'te 88, Kayseri'de 96 ve Sivas'ta 47 kişilik kadro ayrıldı.

Ankara'da ise farklı merkezlerde önemli sayıda kontenjan bulunuyor: Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi için 26, Yunus Emre Merkezi için 124, Başöğretmen Atatürk Merkezi için 63 ve Nurettin Topçu Merkezi için 92 personel alınacak.

İstanbul cephesinde de üç ayrı merkez öne çıkıyor. Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi 90, Sultanahmet Merkezi 72 ve Haydarpaşa Merkezi ise 47 kişilik kontenjanla personel istihdam edecek. Bu dağılımla birlikte toplamda 826 sözleşmeli eğitim personeli görevlendirilecek.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar arasından seçilecek isimler, Kurulun önerisi doğrultusunda Bakan onayıyla belirlenecek. Bu gruba ait sonuçlar, 27 Şubat 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuru yapan adayların değerlendirme süreci ise 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan Eğitim Personeli Değerlendirme Formu esas alınarak komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek. Bu aşamanın sonuçları 19 Şubat 2026'da duyurulacak.

Puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava davet edilecek ve sözlü sınav sonuçları 11 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Nihai yerleştirmeler ise adayların puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alınarak yapılacak; yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak.