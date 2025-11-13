Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem...

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Kasım Perşembe günü saat 12.27'de Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar, "Akdeniz'de deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede yaşandı?" ve "Akdeniz'de depremin şiddeti kaçtı?" gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bölgede yaşanan depremle ilgili detaylar açıklanırken, uzmanlar depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Kasım Perşembe saat 12.27'de Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki iller tarafından hissedilen sarsıntının 23,89 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi deprem listesine göre, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 12.27'de meydana gelen sarsıntının, 18,6 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

AKDENİZ DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

Akdeniz'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem; Mersin, Karaman, Antalya, Konya ve Adana gibi illerden hissedildi.