CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem...

Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.27'de Akdeniz'de deprem olduğunu açıkladı. Birçok ilden hissedilen sarsıntı sonrası kısa süre panik yaşayan vatandaşlar, "Akdeniz'de deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Akdeniz'de kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi soruların cevaplarını araştırmayı sürdürüyor. İşte, 13 Kasım Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 12:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem...

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Kasım Perşembe günü saat 12.27'de Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar, "Akdeniz'de deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede yaşandı?" ve "Akdeniz'de depremin şiddeti kaçtı?" gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bölgede yaşanan depremle ilgili detaylar açıklanırken, uzmanlar depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Kasım Perşembe saat 12.27'de Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki iller tarafından hissedilen sarsıntının 23,89 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi deprem listesine göre, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 12.27'de meydana gelen sarsıntının, 18,6 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

AKDENİZ DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

Akdeniz'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem; Mersin, Karaman, Antalya, Konya ve Adana gibi illerden hissedildi.

AFAD deprem

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi!
Dursun Özbek: Süper Kupa finali...
DİĞER
Galatasaray'dan bomba transfer açıklaması! "Bize gelmek için haber yollayan futbolcular var"
"Eko"sistemin durumun vahametine vardığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Osimhen detayı...
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 13:38
Moldova-İtalya maçı detayları! Moldova-İtalya maçı detayları! 13:30
Maçın hakemi belli oldu Maçın hakemi belli oldu 13:24
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 12:42
EURO 2028 videosunda Türkçe ve Arda Güler detayı EURO 2028 videosunda Türkçe ve Arda Güler detayı 12:36
Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı canlı izle! Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı canlı izle! 12:17
Daha Eski
Transferde karşı karşıya geldiler! Transferde karşı karşıya geldiler! 11:47
Norveç-Estonya maçı ne zaman? Norveç-Estonya maçı ne zaman? 11:28
İrlanda-Portekiz maçı detayları! İrlanda-Portekiz maçı detayları! 10:48
Alperen'den harika performans Alperen'den harika performans 10:32
Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman? Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman? 10:03
Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! 10:01