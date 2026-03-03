CANLI SKOR ANA SAYFA
Kira zammı MART 2026 | Enflasyona göre kira zam oranı hesaplama

Kira zammı MART 2026 | Enflasyona göre kira zam oranı hesaplama

Mart ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kritik veri açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, Mart 2026 dönemi kira artış oranı da resmiyet kazandı. Borçlar Kanunu gereğince tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalaması üzerinden hesaplanan tavan zam oranı, Mart ayı boyunca yapılacak sözleşmelerde üst sınırı belirleyecek. Peki, enflasyon verileri sonrası Mart ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Ev kirası ve iş yeri kira artışı nasıl hesaplanır? İşte milyonların kilitlendiği kira artış oranı hesaplama ekranı...

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:06 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:10
Kira zammı MART 2026 | Enflasyona göre kira zam oranı hesaplama

Konut ve iş yeri kira sözleşmeleri bu ay yenilenecek olan vatandaşlar, gözlerini TÜİK'ten gelecek 'on iki aylık TÜFE ortalaması' verisine çevirdi. Her ayın başında enflasyon rakamlarının ilanıyla netleşen kira artış oranı, Mart 2026 dönemi için yasal tavan fiyatı belirledi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı, Şubat ayında yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Ev sahiplerinin talep edebileceği en yüksek zam miktarını yasal güvence altına alan kira zammının belli olmasının ardından Mart 2026 kira artış oranı, ev ve iş yerleri kira zammı hesaplama ve detayları haberimizde derledik.

MART AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,53 arttı, aylık %2,96 arttı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Mart ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, Mart ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026'da uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2026 Mart ayı kira zammı hesaplama

ŞUBAT 2026 ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 5.008 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 20.008 TL

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 6,678 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 26.678 TL

Örnek Konut Kirası: 25.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 8.347 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 33.347 TL

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 10.017 TL

ŞUBAT 2026 Kira Tutarı: 40.017 TL

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Trump'tan mühimmat açıklaması: "Sınırsız bir tedarike sahibiz"
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
