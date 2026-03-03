Kira zammı MART 2026 | Enflasyona göre kira zam oranı hesaplama

Konut ve iş yeri kira sözleşmeleri bu ay yenilenecek olan vatandaşlar, gözlerini TÜİK'ten gelecek 'on iki aylık TÜFE ortalaması' verisine çevirdi. Her ayın başında enflasyon rakamlarının ilanıyla netleşen kira artış oranı, Mart 2026 dönemi için yasal tavan fiyatı belirledi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı, Şubat ayında yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Ev sahiplerinin talep edebileceği en yüksek zam miktarını yasal güvence altına alan kira zammının belli olmasının ardından Mart 2026 kira artış oranı, ev ve iş yerleri kira zammı hesaplama ve detayları haberimizde derledik.

MART AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,53 arttı, aylık %2,96 arttı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Mart ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, Mart ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026'da uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

ŞUBAT 2026 ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 5.008 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 20.008 TL

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 6,678 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 26.678 TL

Örnek Konut Kirası: 25.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 8.347 TL

ŞUBAT 2026 Zamlı Kira Tutarı: 33.347 TL

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: 33,39

Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 10.017 TL

ŞUBAT 2026 Kira Tutarı: 40.017 TL