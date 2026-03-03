Enflasyon rakamları Şubat 2026 son dakika! TÜİK açıkladı: Enflasyon yüzde kaç oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ekonomi dünyasının ve milyonlarca vatandaşın kilitlendiği Şubat ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen olan Şubat 2026 enflasyon verisi, kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar pek çok dengeyi doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Ocak ayı verilerinin ardından, piyasaların ve ekonomistlerin beklentisi Şubat ayında rakamların hangi yöne evrileceği üzerine yoğunlaştı. Peki enflasyon yüzde kaç oldu? Aylık ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksinde yaşanan değişimler neler? İşte TÜİK’in kritik duyurusu ve 2026 Şubat ayının enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat ayı rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Her ay olduğu gibi bu ayın da 3'ünde, saat 10.00 itibarıyla açıklanan veriler; memur, emekli ve çalışanların alım gücünün yanı sıra makro ekonomik göstergeler açısından da büyük önem arz ediyor. Yılın ilk ayındaenflasyon rakamları piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenmiş ve yıllık bazda yüzde 30,65 olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönem faiz politikalarına da ışık tutacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları, ÜFE TÜFE oranları ve detayları sizler için derledik.

ŞUBAT 2026 ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,53 arttı, aylık %2,96 artt

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2026

Şubat 2026 Şubat 2025 Şubat 2024

Bir önceki aya göre değişim oranı 2,96 2,27 4,53

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 7,95 7,42 11,54

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,53 39,05 67,07

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 33,39 53,83 55,91

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2026

Şubat 2026 enflasyon verileri

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %36,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,44 artış, ulaştırmada %28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE AÇIKLANDI

33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde şubat ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak belirlenmişti. Ekonomistler tarafından yapılan tahminler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 gibi geniş bir aralıkta yer alırken, bu ortalamanın gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 31,42 seviyesine çıkacağı öngörülüyordu.

OCAK AYINDA ENFLASYON KAÇTI?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; TÜFE'deki değişim ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış olarak kayıtlara geçmişti. On iki aylık ortalamalara göre bakıldığında ise artış oranının yüzde 33,98 olarak gerçekleştiği ifade edilmişti.

