MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?💥12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'ye dün akşam veda eden isim belli oldu! 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, izleyicilere yine büyük bir heyecan yaşattı. Haftanın ilk eleme gecesi nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kez daha mutfakta ter döktü. Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın titizlikle değerlendirdiği tabaklar gecenin kaderini belirledi. Hafta boyunca performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarında hünerlerini sergiledi. MasterChef Türkiye 2025, heyecanı hiç bitmeyen formatı ve güçlü yarışmacılarıyla her bölümde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, 12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları; Eylül, Hakan, Ayla ve Onur olmuştu. Gün sonunda şeflerin tadım ve değerlendirmesiyle birlikte programdan uğurlanan isim belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim Onur oldu.