CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?💥12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?💥12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme gecesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takımlar büyük bir mücadele ortaya koydu. Eleme potasına giren isimler arasında yer alan Eylül, Hakan, Ayla ve Onur yarışmanın bu haftaki kaderini belirledi. Peki, dün akşam MasterChef’te kim elendi? 12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu, potada kimler vardı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?💥12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'ye dün akşam veda eden isim belli oldu! 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, izleyicilere yine büyük bir heyecan yaşattı. Haftanın ilk eleme gecesi nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kez daha mutfakta ter döktü. Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın titizlikle değerlendirdiği tabaklar gecenin kaderini belirledi. Hafta boyunca performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarında hünerlerini sergiledi. MasterChef Türkiye 2025, heyecanı hiç bitmeyen formatı ve güçlü yarışmacılarıyla her bölümde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, 12 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları; Eylül, Hakan, Ayla ve Onur olmuştu. Gün sonunda şeflerin tadım ve değerlendirmesiyle birlikte programdan uğurlanan isim belli oldu.

12 Kasım 2025 Masterchef Türkiye'de kim elendi

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim Onur oldu.

12 Kasım 2025 Masterchef Türkiye'de kim elendi

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Daha Eski
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32