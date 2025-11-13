Ankara ASKİ 13 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da 13 Kasım 2025 tarihinde ASKİ tarafından planlı su kesintisi uygulanacak. Yetkililer, altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde suyun gün boyunca verilemeyeceğini açıkladı. Vatandaşlar, Ankara'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. ASKİ Ankara su kesintisi nasıl sorgulanır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Kesintinin başlaması saat 09:00, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun tekrar verilmesi saat 17:00 civarında planlanıyor. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin bazı mahalleleri bulunuyor. Vatandaşların su kesintisi süresince içme ve temizlik suyu ihtiyacını önceden karşılamaları, ayrıca elektrikli cihazları ve suyla çalışan sistemleri dikkatle kullanmaları öneriliyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 13:00:00

Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik mahallesi Keskin caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 13.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 17:00:00

Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçes ZAFER MAHALLESi caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mah Yenimahalle bi kısmı

👉 Ankara ASKİ su kesintisi sorgulamak için tıklayın! 👈