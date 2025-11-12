CANLI İZLE - İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. Bakanlık açıklamasına göre kura çekilişi Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar resmî internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:16 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:52
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, farklı illerde istihdam edilmek üzere toplam 2.764 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şimdi gözler kura çekilişi tarihi ve sonuç açıklama sürecine çevrildi. Kura çekilişinin noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yapılacağı ve isteyen adayların canlı yayın üzerinden süreci takip edebileceği belirtildi. Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi alımı kura çekilişi ne zaman? Asil ve Yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından, sonuçlar Sağlık Bakanlığı (yhgm.saglik.gov.tr) adresinden duyurulacak.

Kura sonuçlarıyla birlikte asil ve yedek aday listeleri de yayımlanacak. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarasıyla sorgulama ekranı üzerinden erişebilecek.

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Çekilişi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Alım kapsamında 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı için personel alımı gerçekleştirilecek.

