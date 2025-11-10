İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | 10 Kasım Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin her gün yenilediği verilere göre, 10 Kasım'da İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21,61'e kadar geriledi. Sonbaharda öngörülen yağışların megakentte etkili olmaması sebebiyle kuraklık riski her geçen gün daha da artarken bu kışın bol yağışlı geçeceğini belirten uzmanlar, özellikle kar yağışının baraj doluluk oranlarında ciddi etkisi olduğunun altını çiziyor. İşte 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ve merak edilenler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.61 olarak açıkladı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 21,61 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hesaplamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında, İstanbul'un yaklaşık 45-50 gün arasında suyunun kaldırı tahmin ediliyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025

Ömerli Barajı: %17,39

Darlık Barajı: %31,86

Elmalı Barajı: %51,15

Terkos Barajı: %24,66

Alibey Barajı: %11,78

Büyükçekmece Barajı: %24,41

Sazlıdere Barajı: %22,07

Istrancalar Barajı: %27,49

Kazandere Barajı: %2,48

Pabuçdere Barajı: %4,56