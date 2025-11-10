İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | 10 Kasım Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da su kaynaklarındaki azalma her geçen gün daha da dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor. Kentin geleceği için kritik önem taşıyan baraj doluluk oranları, son haftalarda hızla düşüş gösteriyor. Melen ve Yeşilçay’dan sağlanan desteklere rağmen mevcut su seviyesi, ihtiyacı karşılamada yetersiz kalıyor. İSKİ’nin 10 Kasım Pazartesi günü açıkladığı güncel verilere göre, İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 21,61 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, kuraklık riskini bir kez daha gözler önüne sererken, uzmanlar su kaybının en önemli nedenleri arasında yağış azlığını ve bilinçsiz tüketimi gösteriyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 10:54
İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin her gün yenilediği verilere göre, 10 Kasım'da İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21,61'e kadar geriledi. Sonbaharda öngörülen yağışların megakentte etkili olmaması sebebiyle kuraklık riski her geçen gün daha da artarken bu kışın bol yağışlı geçeceğini belirten uzmanlar, özellikle kar yağışının baraj doluluk oranlarında ciddi etkisi olduğunun altını çiziyor. İşte 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ve merak edilenler...

İSKİ 2025

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.61 olarak açıkladı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 21,61 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hesaplamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında, İstanbul'un yaklaşık 45-50 gün arasında suyunun kaldırı tahmin ediliyor.

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 10 Kasım Pazartesi

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025

Ömerli Barajı: %17,39

Darlık Barajı: %31,86

Elmalı Barajı: %51,15

Terkos Barajı: %24,66

Alibey Barajı: %11,78

Büyükçekmece Barajı: %24,41

Sazlıdere Barajı: %22,07

Istrancalar Barajı: %27,49

Kazandere Barajı: %2,48

Pabuçdere Barajı: %4,56

