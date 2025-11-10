10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gün olarak Anma Günü kapsamında her yıl büyük bir saygıyla anılıyor. Vatandaşlar, anma törenlerinin yapıldığı bu özel günde "bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Yalnızca 09.05'te gerçekleştirilen ulusal saygı duruşu sırasında, ülke genelinde olduğu gibi bankalarda da birkaç dakikalık kısa bir ara verilecektir. Bunun dışında bankacılık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır. Peki, Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım bankalar çalışıyor mu?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, VakıfBank) ile özel bankalar (İş Bankası, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, DenizBank, ING, TEB) 10 Kasım günü hizmet veriyor.

BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Banka işlemlerini şubeden yapmak isteyen vatandaşlar 09.00-17.00 saatleri arasında şubeleri ziyaret edebilirler. Ayrıca dijital kanallar (mobil, internet, ATM) üzerinden para transferi, fatura ödeme, yatırım ve kredi işlemleri gün boyu gerçekleştirilebilir.

Yalnızca 09.05'te gerçekleştirilen ulusal saygı duruşu sırasında, ülke genelinde olduğu gibi bankalarda da birkaç dakikalık kısa bir ara verilecektir. Bunun dışında bankacılık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır.