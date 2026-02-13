Canlı altın fiyatları | 13 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda yaşanan volatilite ve kâr realizasyonları, iç piyasada altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul KMKTP'de işlem gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü seans kapanışına göre düşüş kaydederek 7 milyon 310 bin lira bandına çekildi. Gün boyu süren işlemlerde en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, uzmanlar bu geri çekilmenin kısa vadeli teknik bir düzeltme olup olmadığını tartışıyor. Altın piyasasında toplam işlem hacmi ve kurumsal alımların seyrine dair tüm veriler, ekonomi dünyasının odak noktasında yer alıyor. İşte 13 Şubat Cuma canlı altın fiyatları ve kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.004,48 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.006,20 TL

13 ŞUBAT CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,72 (Alış) - 43,74 (Satış)

◼EURO: 51,89 (Alış) - 51,92 (Satış)

◼STERLİN: 59,55 (Alış) - 59,58 (Satış)

Altının ons fiyatı 5 bin 71 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,07, bileşik getirisi yüzde 35,81 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5397, satışta 43,7142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5328, satışta 43,7072 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1886, sterlin/dolar paritesi 1,3668 ve dolar/yen paritesi 152,921 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 düşüşle 68,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.004,48₺

▶Gram Altın Satış: 7.006,20₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.774,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.912,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.548,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.823,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.924,49₺

▶Tam Altın Satış: 47.872,42₺

▶Ata Altın Alış: 48.390,88₺

▶Ata Altın Satış: 49.634,60₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.472,65₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.514,25₺

▶Gümüş Alış: 107,88₺

▶Gümüş Satış: 107,98₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Şubat Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.